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Автор Олег Артюков

КПРФ предсказали утрату статуса "вечно вторых"

С приближением федеральной избирательной кампании стали появляться прогнозы относительно перспектив партий на выборах в Госдуму. Согласно одному из таких прогнозов, коммунисты могут уступить второе место по числу депутатских мандатов "соколам Жириновского".

КПРФ предсказали утрату статуса "вечно вторых"

Почему КПРФ может уступить ЛДПР

Такой результат выборов предположил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский в ходе круглого стола, посвященного перспективам партий. По его мнению, коммунисты не смогли использовать кампанию нынешнего года для подготовки к выборам в Госдуму.

"КПРФ по сути пропустила сезон 2020 года, когда можно было обкатать технологии, кадровые и стратегические решения. Даже в Иркутской области, где была высока вероятность второго тура на губернаторских выборах, партия не смогла предложить избирателю ничего нового", - сказал политолог.

Виктор Потуремский также отметил, что КПРФ не смогла объяснить своим сторонникам, почему компартия не поддержала поправки в Конституцию, некоторые из которых совпадают с левыми идеями.

Политолог сослался на данные исследований ИНСОМАР, согласно которым ЛДПР является второй после "Единой России" партией, деятельность которой люди замечают.

Напомним, в нынешнем составе Госдумы коммунисты и либерал-демократы представлены практически одинаково. У первых 42 мандата, у вторых - 39.

Действительно ли важно, какая партия будет второй?

Едва ли можно спорить с тем, что коммунисты вот уже на протяжении нескольких избирательных кампании стабильно теряют позиции в Госдуме. У КПРФ действительно большие проблемы в том, что касается новых идей, которые помогли бы привлечь сторонников. Их отсутствие ведет к тому, что компартия теряет поддержку избирателей.

И ЛДПР действительно партия, которая уже несколько лет ведет с коммунистами борьбу за звание второй партии России (если так корректно говорить). Впрочем, и в случае либерал-демократов трудно говорить о том, что они предлагают своим сторонникам новые идеи.

Лидеры КПРФ и ЛДПР возглавляют свои партии три десятка лет (Геннадий Зюганов поменьше, Владимир Жириновский побольше). Можно предполагать, что и на выборы в Госдуму в следующем году именно они поведут коммунистов и либерал-демократов.

На самом деле, борьба за звание "второй партии" вещь достаточно эфемерная. Если судить по результатам выборов в заксобрания регионов в этом году, то паритет сохраняется. Где-то успешнее были коммунисты, где-то либерал-демократы.

И не совсем понятно, что, собственно, дает статус "второй партии". Цель на выборах все же заключается в победе. В теории, по крайней мере. 

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Темы геннадий зюганов владимир жириновский единый день голосования
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