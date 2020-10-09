С приближением федеральной избирательной кампании стали появляться прогнозы относительно перспектив партий на выборах в Госдуму. Согласно одному из таких прогнозов, коммунисты могут уступить второе место по числу депутатских мандатов "соколам Жириновского".
Такой результат выборов предположил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский в ходе круглого стола, посвященного перспективам партий. По его мнению, коммунисты не смогли использовать кампанию нынешнего года для подготовки к выборам в Госдуму.
"КПРФ по сути пропустила сезон 2020 года, когда можно было обкатать технологии, кадровые и стратегические решения. Даже в Иркутской области, где была высока вероятность второго тура на губернаторских выборах, партия не смогла предложить избирателю ничего нового", - сказал политолог.
Виктор Потуремский также отметил, что КПРФ не смогла объяснить своим сторонникам, почему компартия не поддержала поправки в Конституцию, некоторые из которых совпадают с левыми идеями.
Политолог сослался на данные исследований ИНСОМАР, согласно которым ЛДПР является второй после "Единой России" партией, деятельность которой люди замечают.
Напомним, в нынешнем составе Госдумы коммунисты и либерал-демократы представлены практически одинаково. У первых 42 мандата, у вторых - 39.
Едва ли можно спорить с тем, что коммунисты вот уже на протяжении нескольких избирательных кампании стабильно теряют позиции в Госдуме. У КПРФ действительно большие проблемы в том, что касается новых идей, которые помогли бы привлечь сторонников. Их отсутствие ведет к тому, что компартия теряет поддержку избирателей.
И ЛДПР действительно партия, которая уже несколько лет ведет с коммунистами борьбу за звание второй партии России (если так корректно говорить). Впрочем, и в случае либерал-демократов трудно говорить о том, что они предлагают своим сторонникам новые идеи.
Лидеры КПРФ и ЛДПР возглавляют свои партии три десятка лет (Геннадий Зюганов поменьше, Владимир Жириновский побольше). Можно предполагать, что и на выборы в Госдуму в следующем году именно они поведут коммунистов и либерал-демократов.
На самом деле, борьба за звание "второй партии" вещь достаточно эфемерная. Если судить по результатам выборов в заксобрания регионов в этом году, то паритет сохраняется. Где-то успешнее были коммунисты, где-то либерал-демократы.
И не совсем понятно, что, собственно, дает статус "второй партии". Цель на выборах все же заключается в победе. В теории, по крайней мере.
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