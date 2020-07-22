Олег Николаев станет главой Чувашии, чтобы завершить консолидацию региональных элит

Выборы главы Чувашской республики проходят в новой для региона политической реальности, ставшей возможной благодаря исполняющему обязанности главы Чувашии Олегу Николаеву. Попробуем объяснить, почему это так, и к каким последствиям может привести.

Олег Николаев продолжает выстраивать новую и непривычную для региона конструкцию, основанную на консолидации региональной элиты. По замыслу нового руководителя, фундаментом такого объединения должно стать представление о необходимости развития республики.

Несмотря на простоту, идея для Чувашии новая, потому что еще до недавнего времени в регионе работал принцип игры с нулевой суммой, в которой победитель, взявший под контроль властные полномочия и финансовые потоки, получал все, в том числе и возможность подвергать дискриминации оппонентов. Поэтому, когда Николаев приступил к формированию команды, для кого-то стало неожиданностью то, что в ней нашлось место представителям самых разных групп, и даже членам команды предшественника, с которым отношения у Николаева были не самыми дружественными. Логичным продолжением этой стратегии стало решение идти на выборы не от родной "Справедливой России", а как независимый кандидат, заручившись подписями избирателей.

Николаеву пришлось столкнуться с крайней разобщенностью и взаимным недоверием местной элиты. Однако "не было бы счастья, да несчастье помогло". Не прошло и двух месяцев, как Чувашии, как и остальному миру пришлось вступить в борьбу с коронавирусом. Николаев не растерялся и своевременно отреагировал на угрозу — режим повышенной готовности ввел еще до выявления первого заболевшего. Оперативно были оборудованы обсервационные центры для изоляции контактных лиц, расширен коечный фонд, удалось избежать дефицита аппаратов искусственной вентиляции легких, было налажено проведение тестов на COVID в Чувашии, что сильно ускорило постановку диагнозов.

Но самое главное — общая угроза дала импульс к совместным действиям местной элите, и просто ответственным, неравнодушным людям. Николаев сумел направить общественную энергию в нужное русло, инициировав создание уникального проекта "Вместе.Пӗрле", объединившего сотни волонтеров и благотворителей, оказавших в период пандемии помощь многим тысячам нуждающихся.

Следует отметить, что потребность в такого рода проекте назрела — запрос на него существовал, но власть не могла на него отреагировать. Многие понимали, что разобщенность препятствует развитию. Не секрет, что социально-экономическое положение республики в последние годы было непростым. Доходы населения росли только на бумаге, товары и услуги первой необходимости дорожали. Предприятия закрывались. Инвестиционная привлекательность региона оказалась мифом. Число рабочих мест сокращалось. На этом фоне росла трудовая миграция. Дошло до того, что Чувашия попала в список из десяти российских регионов с худшим качеством жизни.

Сейчас предпринимаются шаги, которые должны подвести под консолидацию элит организационную основу и материальную заинтересованность. Разработана программа развития региона, цели и задачи которой выглядят реалистично и привлекательно для большинства активных участников местного бизнеса и политики.

Валовый продукт должен вырасти на 53%.

Объем промышленного производства на 36%.

Число рабочих мест с достойной зарплатой увеличится на 25%.

Собственные доходы республики составят 75% общего объёма бюджета, а не половину, как сейчас.

Под реализацию программы создан Высший экономический совет, куда включены ведущие эксперты и предприниматели региона.

Изменился и облик выборов. Впервые в регионе и едва ли не впервые в России применен механизм, облегчающий прохождение муниципального фильтра для всех участников — коммуникационные площадки в муниципалитетах, где все желающие кандидаты в равных условиях встречались с мундепами. Заключен неформальный пакт о корректном ведении предвыборной кампании, к которому присоединились большинство кандидатов. Не удивительно, что Николаева в ходе кампании уже поддержали представители и "Единой России"", и "Справедливой России", и ряда малых партий. Характерно, что новые "николаевские" подходы к выборам осторожно поддержал даже кандидат от КПРФ Александр Андреев. Из представителей крупных партий критически отнесся к ним только кандидат от ЛДПР Константин Степанов, но и он активно использовал возможность работать на муниципальных площадках.

Процесс объединительных перемен в Чувашии запущен, выборы должны показать, насколько они востребованы населением. Но как бы ни проголосовали избиратели, вернуться к прежнему уже вряд ли получится. Жители республики убедились, что политика не всегда строится на конфликте. Сотрудничество для нее — не менее мощная, но намного более конструктивная движущая сила.