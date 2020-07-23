Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Вадим Горшенин

Илья Шаблинский: бюрократия — часть нынешней власти

Политика

Председатель совета директоров "Правды.Ру" Вадим Горшенин и доктор юридических наук, профессор Илья Шаблинский обсудили основные поправки к Конституции и сравнили полномочия прежнего Совета Федерации с нынешним. Правда, не в пользу последнего.

Новая реальность?

— Для вас наступила новая реальность или она осталась прежней?

— Конечно, реальность осталась, в общем, та же самая. Поправки и не должны были особенно ничего менять. Скорее — закрепить то, что было главным в политическом режиме. Мы все знаем, какая была главная цель всей этой кампании — обеспечить бессрочное правление нынешнего президента. Мы должны были это как-то почувствовать? Наверное, нет.

В 2024 году, может быть, как-то по-новому ощутим. Но мы с вами в прошлый раз говорили, что поправки условно делились на некий мотив вполне декоративных норм и на несколько новых норм, которые расширяли полномочия президента, которые ему были как бы нужны. Он ими решил обзавестись на новой стадии. Об этих новых его полномочиях мы немножко в тот раз говорили. Он ими ещё пока не воспользовался.

Напомню, у нас теперь президент сам в праве назначать и отправлять в отставку Генерального прокурора, раньше Совет Федерации всё-таки за это отвечал. Президент теперь может инициировать отставку судей высших Судов (Конституционного и Верховного). Это очень важное полномочие. И судьи теперь должны дрожать. Со Счётной палатой у нас такая история была. Ещё в 2004 году внесли поправки, по которым решающую роль в назначении аудиторов играл президент. Это совершенно расходилось с Конституцией.

По изначальной редакции Счётная палата — это контрольный орган парламента. Госдума и Совет Федерации её сформировали, а исполнительная власть никакого отношения к этому не имела. Но были внесены поправки, и президент стал, по сути дела, определять кандидатуры аудиторов. Теперь это внесли в Конституцию. Это было в законе о Счётной палате, а это внесли в Конституцию. Как бы втащили. Это самое важное, что изменилось.

— Сейчас можно говорить о том, что помимо появления у парламента новых функций — утверждать ключевых министров, которые приходят в парламент при назначении нового кабинета, в то же время у парламента отняли права контроля?

— Да. Отняли самые важные права. У Совета Федерации было самое главное полномочие — назначать генпрокурора. Кто-нибудь из наших слушателей, может быть, помнит, как Совет Федерации артачился, когда не хотел отправлять в отставку Казанника и не хотел назначать Ильюшенко. Скуратова назначил, но потом, когда в результате очень странной и пикантной истории его решили снять, Совет Федерации упирался, не хотел его отправлять в отставку.

— Тогда и другие спикеры были, и другой состав Совета Федерации. Тогда Совет Федерации избирался напрямую гражданами?

— Он избирался напрямую один раз в 1993 году. В 1995 году был принят новый закон о порядке формирования. Если помните, туда входили первые лица регионов. Губернаторы и спикеры. А председателем Совета Федерации был Егор Семёнович Строев. Я работал в Совете Федерации Правового управления как раз при Строеве. У меня остались хорошие впечатления. Я там был замначальника Правового управления и был на совещаниях, которые Строев вёл. Он был губернатором Орловской области и вообще человеком, имеющим своё мнение. Самостоятельным человеком. Он представлял компартию. Но не это важно. Он был человеком с самостоятельной позицией.

Это была весомая фигура. Уникальный был случай, когда Ельцин в декабре 1995 года вдруг решил распустить Госдуму. Сейчас об этом эпизоде мало знают. Строев рассказывал нам, потом и в книге это описал. Повод заключался в том, что Госдума приняла Беловежские соглашения. Вроде бы, Ельцину посоветовали использовать это как повод распустить Думу. Может быть, не назначать выборы.

Ельцин позвонил Строеву. Строев рассказывал, что ему позвонил в ночи Борис Николаевич и сказал: "Егор Семёнович, я принял такое решение". На что Егор Семёнович ответил: "Борис Николаевич, Конституции-то не соответствует никак". "Вы поддерживаете или нет?" — настаивал Ельцин. Строев: "Какого вы от меня ждёте ответа? Давайте переговорим чуть позже". Ельцин бросил трубку. Потом где-то в шесть утра, как рассказывал Строев, Ельцин позвонил и сказал: "Егор Семёнович, я был неправ. Меня тут как бы уговаривали. Хорошо, что вы заняли такую позицию". Вот такой был Совет Федерации и такой был председатель.

Хабаровский край

— При той ситуации, когда главы регионов входили в состав Совета Федерации, это была действительно верхняя палата парламента, потому что они обладали опытом. Им самим работать на территории, поэтому законы проходили совершенно иначе. В связи с событиями в Хабаровском крае многие заговорили о федерализме, о появлении некоего пояса, состоящего из Дальнего Востока, Сибири, Северо-Запада, где была недостаточно высокая поддержка этих поправок. У меня ощущение, что этого единства территорий и центра нет. Центр всё более централизуется, а регионы получают всё меньше прав. Может быть, в Хабаровском крае именно из-за этого такие выступления?

— Федерализм — это отдельная большая тема. За последние 10-15 лет субъекты Федерации и их главы потеряли определённые полномочия. То есть власти стало у них меньше, контроля стало больше. В общем, скорее это пошло во вред. Что касается отличия интересов нынешнего федерального центра от регионов, у нынешнего федерального центра задача сохранить статус-кво.

Чтобы был контроль над регионами, чтобы этот президент был ещё 10-15-20 лет у власти, чтобы у этой группировки вокруг президента сохранялся контроль над основными ресурсами (силовыми, экономическими и т. д.). У регионов — просто обеспечить нормальную жизнь, повысить уровень жизни. Думаю, это главная задача последних 10-15 лет российских окраин, как-то поднять уровень жизни. Бедность была самой главной проблемой России ещё 20 лет назад. Мы с вами как-то говорили, что в течение 7-8 лет в 2000-х пошёл уровень жизни вверх. Это точно было так.

Во-первых, нефть была очень дорогой и инвестиционный климат был неплохой. Оживился бизнес. Экономика — это предприимчивые люди. Это слой людей, которые открывают мастерские, магазины, кафе, фабрику по производству полиэтиленовой плёнки. Какое-то время такие предприятия были еще прибыльными. Где-то в 2012–2013 годах развитие практически остановилось.

Думаю, одна из главных причин — силовое давление на бизнес. Силовой сектор взял слишком большую власть. Бюрократическая прослойка между бизнесом и властью увеличилась. Все эти Роспотребнадзоры, Роскомнадзоры. Людям предприимчивым стало тяжело работать. В российской глубинке Хабаровский край ещё не самый худший вариант. Жизнь стала ухудшаться. Относительный и абсолютный размер заработной платы стали снижаться.

Главное сейчас противоречие: российские регионы, особенно окраины, хотели бы вырваться из бедности, а кто-то — из нищеты. Вроде бы все объективные условия для этого есть. Федеральный центр закупорился. Прежде всего, центр дорожит своим силовым контролем над бизнесом, над финансовой сферой. Бюрократические структуры — часть нынешней власти. Да, у нас абсолютно ухудшилась внешнеэкономическая конъюнктура. Инвестиционный климат на нуле. Внешних капиталовложений нет. В таком состоянии это может длиться долго, но регионы будут беднеть.

Хабаровский край не самый бедный. Читинская область — у них 30 000-20 000 в среднем, а в Хабаровском крае — 40 000. У людей просыпается чувство собственного достоинства. В данном случае у этого всплеска экономических причин я не вижу. В принципе экономическое положение не лучшее, но люди были обижены. Они Фургала выбирали. За него действительно проголосовало значительное большинство. И вот с ними поступили так хамовато, так пренебрежительно.

Беседовал Вадим Горшенин

К публикации подготовил Игорь Буккер

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы егор строев борис ельцин илья шаблинский совет федерации хабаровский край поправки в конституцию
Новости Все >
Трамп передумал отправлять в Нью-Йорк войска
Политолог объяснила, зачем Путин поедет в Сербию
Финансист: отмена страховки может привести к росту ставок по ипотеке
Эксперт: Франция получит серьезную помощь на восстановление экономики
Врач: у российской вакцины только теоретическая готовность
Эксперт: после саммита ЕС Британия "кусает локти"
Карантин в Узбекистане продлили до конца июля
Биологи обнаружили пластик в кишечнике глубоководных акул
Экс-дипломат: вопрос Курильских островов решен не будет
Певица Кайли Миноуг опубликовала песню с нового альбома
Последние материалы
Трамп передумал отправлять в Нью-Йорк войска
Политолог объяснила, зачем Путин поедет в Сербию
Илья Шаблинский: бюрократия — часть нынешней власти
Финансист: отмена страховки может привести к росту ставок по ипотеке
Эксперт: Франция получит серьезную помощь на восстановление экономики
Врач: у российской вакцины только теоретическая готовность
Эксперт: после саммита ЕС Британия "кусает локти"
Карантин в Узбекистане продлили до конца июля
Николай Межевич рассказал, как отстали от ЕС страны Прибалтики
Биологи обнаружили пластик в кишечнике глубоководных акул
Популярное
Фигурное катание
Татьяна Тарасова стала тренером Евгении Медведевой

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова приступила к работе с призером Олимпийских игр Евгенией Медведевой.

Татьяна Тарасова стала тренером Евгении Медведевой
Владимир Зотов рассказал, какой сценарий разыгрывает Запад в Белоруссии
Новости Белоруссии
Владимир Зотов рассказал, какой сценарий разыгрывает Запад в Белоруссии
Экономика и бизнес
С глаз спала пелена: германский бизнес потребовал жесткого ответа США
Хоккей. Последние новости
Скончался олимпийский чемпион Александр Гусев
Игорь Буккер Вызвана ли смерть Цезаря извержением вулкана Игорь Буккер Любовь Степушова Холодная война между США и Китаем становится все жарче Любовь Степушова Василий Амирджанов Дегтярев отказался говорить с протестующими гражданами Василий Амирджанов
Комментарии
Владимир Зотов рассказал, какой сценарий разыгрывает Запад в Белоруссии
Макаревич собирается подать в суд на депутата из Новосибирска
Блогера арестовали на неделю за неуважение к власти
В Краснодарском крае обманутым дольщикам компенсировали потери
Под колпаком: "ГАЗ" обязали отчитываться перед Минфином США
Холодная война между США и Китаем становится все жарче
В Краснодарском крае обманутым дольщикам компенсировали потери
США требуют от России "сломать" ядерное оружие
США требуют от России "сломать" ядерное оружие
Под колпаком: "ГАЗ" обязали отчитываться перед Минфином США
Под колпаком: "ГАЗ" обязали отчитываться перед Минфином США
Словарь спиртных напитков (от А до Я)
Под колпаком: "ГАЗ" обязали отчитываться перед Минфином США
Подведены итоги 30 лет украинской независимости
Подведены итоги 30 лет украинской независимости
Под колпаком: "ГАЗ" обязали отчитываться перед Минфином США
Что тревожит Геннадия Зюганова
Подведены итоги 30 лет украинской независимости
США требуют от России "сломать" ядерное оружие
Подведены итоги 30 лет украинской независимости
Подведены итоги 30 лет украинской независимости
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ