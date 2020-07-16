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Автор Инна Новикова

Коммунист Митина: наша жизнь держится на инерции 1970–1980-х

Политика

О том, как голосование по поправкам к Конституции повлияет на систему выборов и почему брежневские времена не были застойными, рассказала главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой секретарь Объединенной коммунистической партии, депутат Госдумы II созыва Дарья Митина.

Читайте начало интервью:

Уникальное голосование

— Выборы 13 сентября, в единый день голосования, многое покажут. Я не исключаю, что гайки будут закручиваться, и от выборности губернаторов мы уйдем вообще. Если губернатор избранный, его вынуждают писать заявление по собственному желанию либо уходить из-за утраты доверия, как глава Чувашской Республики. Никакой самостоятельности у региональных властей и у местного самоуправления нет.

Местное самоуправление уничтожено новыми поправками.

Им переданы новые полномочия так называемые, а на самом деле это обязательства (та же доступная медицина). Полномочия передали, а деньги передать забыли.

— В пандемию тоже регионам сказали: сами решайте, вы самостоятельны. Только денег не дали на решение этих вопросов.

— Регионы-доноры справляются, а регионам-реципиентам очень плохо. Надо сказать, что в 1993 году и в 1990-е годы вообще люди сознательнее подходили к выборам. Они гораздо лучше понимали, за что голосуют. А сейчас период тотального оглупления не может не удручать.

— Сейчас еще голосовали жертвы ЕГЭ. Уже сделано много шагов на пути формирования общества цивилизованного потребителя.

— Эксперимент по электронному голосованию, который решили ограничить Москвой и Нижегородской областью, скоро распространится на все регионы. Это чистой воды надувательство. Я уверена, что сейчас в Госдуме наверняка затронут и избирательную систему. Считается, что недельное голосование — это очень хорошо. Это говорит о том, что не будет наблюдателей вообще, потому что раньше, когда выборы были в выходной, человек мог посвятить весь день наблюдению. Сейчас мало кто себе может позволить такое. Даже небедные партии типа:

  • КПРФ,
  • "Единая Россия" и так далее

не платят своим наблюдателям. Чтобы человек наблюдал неделю, ему нужно платить, его нужно кормить пару раз в сутки. КПРФ поняла, чем пахнет, и не послала наблюдателей вообще. Было немного:

  • от "Справедливой России",
  • "Единой России",
  • ЛДПР.

— Какой смысл в наблюдателях, если никто не возмущался, не потребовал опротестовать итоги?

— Считаю, что избирательная система сломана. Последнее нормальное голосование будет в сентябре, потому что состоится еще по старому закону. А все остальные голосования будут уже по новым правилам. Это повод для оппозиции задуматься о том, что период электоральной демократии подошел к концу и нужно думать о других формах и методах выражения своего мнения.

Такого голосования еще не было. Оно никогда не проходило:

  • в течение недели,
  • в электронном виде.

Раньше можно было путем усиленного наблюдения вскрывать нарушения и через суд добиваться пересмотра. При электронном голосовании вообще нет возможности наблюдать. Увидеть результат могут пять админов, у которых есть ключи. Договориться с ними — это раз плюнуть. Простите, никаких иллюзий в отношении наших граждан не строю. Мы членов Конституционного Суда сократили с 19 до 11 специально, чтобы легче было с ними работать. А уж с пятью админами без определенных идеологических установок работать элементарно.

Застой, которого не было

— В Советском Союзе я помню время, когда все хорошо умели читать газеты между строк. Ты сейчас говоришь о грустных приметах времени, которое мы уже видели. От зрителя пришел комментарий (его вынесли в заголовок нашего разговора) о том, что с принятием поправок к Конституции в России наступает брежневский застой. Мы тогда с ним боролись, хотели перемен. Ты можешь подтвердить такое?

— Нет, я так не могу сказать. Мы усвоили самые худшие черты брежневского застоя: пропаганду и формулировки, которые оскомину набили еще в 1970-е годы. Уже тогда это воспринималось как анахронизм, и все над этим смеялись Во времена перестройки все строились именно на отрицании кондовой брежневской риторики. А сейчас эта матрица воспроизводится. И официозные, и желтые СМИ с точки зрения политического информирования такие же брежневские.

Но брежневское время отнюдь не было застойным. Это штамп.

Потому что основные технологические достижения у нас были именно при Брежневе:

  • в космонавтике,
  • космической науке,
  • металлургии,
  • атомной промышленности.

— Вообще-то закладывались они в сталинские времена.

— Закладывались в сталинские, да. Жорес Иванович Алферов все основные открытия сделал именно при Брежневе. То есть застой был на передовых страницах прессы, а в реальной жизни его не было. Я недавно взяла сборник документов политбюро ЦК КПСС брежневских времен. Чрезвычайно интересный документ. Там нет никаких надоев, удоев, жуткой риторики. Только распоряжения Политбюро ЦК КПСС. Брежнев лично от руки (там есть скан) написал распоряжение Политбюро о памятниках застройки на Спартаковской и Бауманской улицах. Брежнев написал, какой особняк как нужно реставрировать, какую комиссию создать. Сейчас нам бы сказали, что это не дело главы государства. Это был бы документ управы Центрального округа префектуры.

— Может быть, это действительно не дело главы государства? В СМИ был безусловной застой, были приписки. Не было колбасы.

— В последние годы советской власти образовался искусственный дефицит не только колбасы.

— Делали замков к окнам больше, чем окон. Вся советская промышленность была разбалансированной. Делали тракторов больше, чем нужно.

— Когда Путин на прямой линии в режиме ручного управления что-то исправляет в ситуации, нам говорят "как же так, глава государства в режиме ручного управления управляет тем-то и тем-то". Но это традиция власти. Брежнев волновался, как отреставрируют особняк на Спартаковской улице.

— В газете "Правда" рассказывали, что Сталин звонил вечером и спрашивал, что завтра будет в газете. Ручное управление было всегда.

— Я считаю, что это нормально. Если не дорабатывает тот или иной уровень власти, естественно, верховная власть должна вмешаться. Но нельзя назвать застойными 1970-е годы. У нас не было застойных времен. С середины 1980-х пошла деградация. Это тоже не застой. Это медленно 25 ступеней вниз.

— Брежнев умер 10 ноября 1982 года. Ты считаешь, что при нем был рост?

— Конечно. При Брежневе был рост, даже при его последователях: Черненко, Андропове — тоже был экономический рост.

Все экономические показатели резко покатились вниз именно при Горбачеве. И даже не сразу, а с 1987 года. В 1985 году еще была инерция.

Там была ерунда типа антиалкогольной кампании. Когда начали болтать и внедрять хозрасчет, самофинансирование, ускорение, перестройку, гласность, все пошло не так. До сих пор наша жизнь держится на инерции 1970-1980-х.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова

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Темы застой госдума дарья митина леонид брежнев поправки к конституции объединенная коммунистическая партия
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