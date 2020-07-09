Коронавирус и Конституция — полномочия уровней и ветвей власти

Как разные уровни нашей власти сработали при опасности эпидемии коронавируса? Почему Президент Владимир Путин часто проводил совещания? Почему везде много кухарок, знающих, как надо руководить государством? Как надо делить полномочия между уровнями и ветвями власти? Будет ли после поправок судебная власть более зависимой от исполнительной? Должна ли она быть абсолютно независима? В чем заключается её независимость? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой рассказал политолог Армен Гаспарян.

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— Армен, коронавирусная кампания прошла практически по всему миру, но с разным успехом. Вы сказали, что наше правительство все сделано правильно и со всеми проблемами блестяще справилось. Как вы считаете, что у нас все так хорошо получилось? И почему все-таки многие считают, что все было сделано не так?

— Да, этот тяжелейший период мы прошли без больших потерь и серьезных последствий благодаря грамотным действиям правительства. Причём, даже несмотря на то, что в какой-то момент был выкошен премьер-министр. Ведь Михаил Мишустин в какой-то момент убыл на изоляцию по причине коронавируса.

— Но он работал и на изоляции.

— Да, и не только он. Министр культуры тоже болел коронавирусом, другие чиновники. При этом государственный механизм работал. Вот это — самое главное. В любом деле важен конечный результат. Здесь справились.

Что касается критики, это — вечная история. То у нас нет денег, то мы неправильно их тратим, то неправильно перераспределяем и так далее, и так далее. В таких случаях я вспоминаю замечательные слова Шарля де Голля: как же всё-таки приятно, что у нас во Франции так много людей, которые могут прямо сейчас поступить на работу в правительство, возглавить крупнейшие научные центры и руководить городами. Единственное, что огорчает, все эти люди почему-то работают таксистами и парикмахерами.

Мне безумно "понравилось" высказывание: что это такое, почему Путин постоянно проводил эти селекторные совещания?…. А как вы это себе представляете? Президент должен сказать: тут — пандемия, я посижу у себя дома, а вы там давайте сами разбирайтесь? Но так же не может быть. Президент несёт ответственность, всем этим процессом руководит.

Кстати, это — к вопросу о том, что надо дать какие-то дополнительные полномочия регионам или наоборот отнять. Как показала практика противодействия пандемии коронавируса, у нас — вполне себе отлаженная система, но в ней если что-то и менять, то не до основания, а только точечно.

В данном случае надо руководствоваться старым, очень добрым, хорошим и правильным принципом: не трогай технику — она не подведет.

Что происходит в регионах

— Есть такое мнение, что полномочия-то регионам дали, а вот денег нет. Кроме того, губернаторы находились в страшной нервозности из-за того, что если они что-то не так сделают, то могут потерять свое место.

— Для нашего губернаторского корпуса, я считаю, полезно быть в состоянии нервозности, потому что некоторые из них, что греха таить, покрываются жирком и ведут себя не очень правильно. Конечно, о "покойных" либо никак, ноу нас не так давно были просто вопиющие случаи с ними…

— Либо всю правду.

— Да, либо всю правду. Губернаторов, так же как и других чиновников и депутатов, надо держать в тонусе постоянно. Они должны понимать, что это — не застывшая форма. Нет, тебе надо работать. Подавляющее большинство из них достаточно хорошо работало в условиях пандемии коронавируса.

То, что они нервничали, тоже правда. И что они к этому не привыкли, это — тоже правда. Здесь главное, что они вынесли из этого. Но оказывается, всё можно сделать, надо просто волю проявлять и понимать, что у тебя ответственность — не эфемерная.

Глядя на те усилия, которые предпринимались властью, я понял, что у нас ведь корень зла состоит в том, что есть такая национальная традиция — по-настоящему, во всю силу работать, только при большой опасности. У нас и война-то начинается не с границ, а только со столиц.

Мы же не можем на границе биться нормально. Нам же надо дойти вот сюда, и только от стен Москвы начать.

Пандемия коронавируса тоже ясно показала, что в кризисных ситуациях мы можем очень хорошо и качественно работать. Мне бы хотелось, чтобы мы так же работали не только в кризисных ситуациях.

Независимость власти

— Армен, во всем мире давно принято, что ветви власти должны быть независимы. У нас исполнительная власть контролирует законодательную, а теперь они вообще сращиваются. В Конституцию вносятся поправки, что судьи назначаются президентом. Ни о какой независимости теперь даже говорить не приходится. Как вы считаете?

— Независимость судебной власти — совершенно в другом. Под независимостью подразумевается то, что власть не может оказывать давления на суды. Об этом идет речь.

— Но если судебная власть назначается и отчитывается перед перед президентом, то все суды прямо зависят от него, он может приказывать, что угодно. Вопрос о их независимости и раньше был очень спорный, а теперь даже вопросов не возникает.

— Нет, хорошо. А что не должен тогда суд ни перед кем отчитываться? Он сам по себе? Это — государство в государстве? Суд, над которым никто вообще в принципе ничего сделать не может? Что-то у меня сомнения, что это где-то и когда-то было так.

Судебная власть все равно кому-то всё-таки подчиняется, насколько я понимаю. Суды не могут быть сами по себе, они не в безвоздушном пространстве находятся. Это, кстати, либеральная идея, причём позаимствованная у анархистов (вот еще для полноты ощущений), чтобы никто никому не подчинялся.

— Если никто никому не будет подчиняться, конечно, будет анархия и хаос.

— Очевидно, что это так.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев