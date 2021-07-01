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Автор Инна Новикова

Армен Гаспарян: "Правка Конституции — как люди скажут"

Политика

Голосование по поправкам в Конституцию уже идёт, причем — достаточно активно. Юридически же они приняты уже давно. Тогда зачем нужно одобрение народа? Что же будет, если большинство все-таки проголосует против? Почему оголтелые критиканы призывают к этому? Какие результаты можно прогнозировать? На эти и другие вопросы главного редактора "Правды.ру" Инны Новиковой в прямом эфире эфире программы "Необычная неделя" ответил политолог Армен Гаспарян.

Читайте начало интервью:

Поправки уже приняты?

— Армен, всем действительно не угодишь, и везде есть вечно всем недовольные, в том числе профессиональные. Но вы также сказали, что юридически поправки в Конституцию уже приняты — они прошли все законодательные инстанции. А зачем же теперь спрашивать народ, если это уже внесено и действует? Допустим, народ скажет: нет. И что?… Это — уже внесено. Закон.

— Если народ скажет нет, значит, эти поправки не будут задействованы. Все, расходимся. Путин несколько дней назад сказал: это вступит в силу, если вы проголосуете. Если граждане РФ проголосуют против поправок, то изменения не вступят в силу. — Как вы скажете, так и будет.

— На самом деле вариант, что проголосуют против, с точки зрения исторического опыта близок к нулю, потому что всегда в таких случаях поддерживали. С чего народ скажет против? Высокий рейтинг у Президента сохраняется. Как вы считаете, будут такие же результаты по голосованию или все-таки это — другое?

— Нет, думаю, что дело не в этом. Я абсолютно убежден, что граждане России — очень умные люди, они сделают правильный выбор. Что же касается этих клоунов, которые бегают и орут: не надо ничего голосовать, это надругательство над Конституцией и так далее, в этом я вижу элементарное презрение к обществу и к стране, потому что вопрос этот — не праздный.

Меня как гражданина страны заботит, что у нас написано в Конституции. Я понимаю, конечно, что подавляющее большинство этих кретинов из числа критикующих не читали, что зафиксировано в Конституции и что предлагается. Им это — не важно. Они всегда будут против власти, что бы власть ни предложила.

Если завтра власть скажет: давайте каждому по "Мерседесу", они и тут найдут к чему привязаться. Скажут: почему по одному, давайте по три, один — это презрение к нам.

Выходят эти странные люди, начинают говорить: надо проголосовать против Конституции — таким образом мы проголосуем против Путина. Логика в этом в чем? При этом многие из них все время говорили, что Конституция ельцинская — неправильная. Как-то я не очень понимаю такую логику.

— К тому же ее писали американские советники в интересах своей страны, а совсем на России. Они тогда очень широко шагали по нашей стране и участвовали в самых секретных делах…

— Не только они. Весь Запад фактически все диктовал, всем управлял.

Что должно быть в Конституции

— Но всё-таки некоторые поправки вызывают удивление. Например, зачем именно в Конституции писать, что президенты, премьер-министры и иные высокопоставленные чиновники должны быть гражданами России и не иметь какое-то иное гражданство? Это — исключительно важно, но такие положения можно прописать в законах. Как вы считаете?

— Здесь все на самом деле невероятно просто. Во-первых, российская власть посмотрела на то, что происходит на внешнем контуре, на периметре стран ближнего зарубежья. Например, Украина, где после известных событий явились проходимцы всех мастей.

И поскольку они все такие сермяжные патриоты, их тут же сделали министрами. Они все это разворовали, разураганили и сбежали. Там всякие типа Хатии Деканоидзе были и так далее. Куча прибалтов прискакала. Просто их уже никто не помнит, потому что это было в 2014-м.

Американцы, конечно, своих везде, включая министерские кресла, понасажали. Вот для того чтобы у нас этого не было, это фиксируется в Конституции. Правильно абсолютно. С другой стороны, это автоматически отсекает часть того самого нашего служивого сословия, которое втихаря пытается получить второе, двойное гражданство.

Это, кстати, к вопросу о том, насколько российская власть, включая Президента, внимательно следит за теми процессами обсуждений, которые есть в российском обществе, потому что истории про эти бесконечные двойные гражданства не один год обсуждается.

— Но почему это нужно записывать в Конституцию?

— Потому что Конституция — это основной свод законов государства. Я считаю, правильно, что это будет конституционная норма.

— Почему президент руководит правительством? Это тоже отдельно вписано. Что тогда делает премьер-министр?

— Премьер-министр руководит правительством и подчиняется Президенту Российской Федерации. Что здесь не так? За все отвечает первое лицо — Президент. Он, в том числе, руководит правительством, но он осуществляет общее руководство.

Это всегда так и было. Это же не означает, что он каждый день должен собирать заседание правительства. Конечно, он курирует правительство, а в постоянном режиме всем руководит премьер-министр.

Это надо закреплять, потому что опять же есть балаболы, которые говорят: давайте сделаем парламентскую республику, а президент будет в формате английской королевы — просто сидит и вообще ни за что не отвечает. Есть другие странные люди, которые говорят, что вообще не нужно правительство, пускай будет один президент и рулит этим всем в ручном режиме.

Как известно, сколько людей — столько несчастных случаев на голову. Чтобы положить конец всем этим бесконечным словоблудным теориям, от которых уже не знаешь куда скрыться, проще все зафиксировать в Конституции.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Темы законы рф голосование армен гаспарян владимир путин двойное гражданство поправки в конституцию
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