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Автор Инна Новикова

Армен Гаспарян: Конституция — не идеал и догма

Политика

Россия не будет менять поправки в Конституции, несмотря на позицию Венецианской комиссии Совета Европы, — заявил сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас. Эксперты, рассмотрев поправки, касающиеся отношений с ЕСПЧ, рекомендовали изменить или полностью отказаться от изменений в ст.79, согласно которым "решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров РФ в их истолковании, противоречащем, не подлежат исполнению в РФ".

Тем более, что всенародное голосование уже проходит. Почему надо идти голосовать? Что дают эти поправки? Обо всем этом и многих других последних событиях главному редактору "Правды. Ру" Инне Новиковой в прямом эфире эфире программы "Необычная неделя" рассказал политолог Армен Гаспарян.

— Мы начинаем с уже идущего голосования по правкам к Конституции. Они вызвали очень много споров. Позиции экспертов — просто диаметрально противоположные. Кто-то говорит, что это — ужасно и убьет нашу государственность. Другие считают, что это — как раз единственное спасение для нашего государства.

Самые разные мнения, полная палитра красок. Как вы оцениваете поправки? Что они изменят? Это — действительно судьбоносное событие либо просто технический момент?

— Я был одним из тех людей, которые еще с конца 1990-х годов говорили: наша Конституция писалась в очень своеобразное время. В 1993 году страна стояла на грани гражданской войны, в Москве из танков покрошили Дом правительства. Когда пишешь Конституцию в таких обстоятельствах, она в любом случае получится, мягко говоря, неоднородной и неидеальной.

Конституция — не вечная догма

И вокруг любого документа не надо строить пантеон и выстроить тройную охрану, чтоб туда вообще даже близко никто не подошел. Тем более, что условия, обстоятельства, вся жизнь быстро меняются, прошло уже много времени. Целый ряд статей нужно менять, модернизировать. Ничего трагичного в этом нет. Все конституции регулярно меняются.

Люди, которые меня критиковали, опирались на опыт Советского Союза. Но я так напоминаю, что при Леониде Ильиче Брежневе вполне себе взяли и поменяли Конституцию. И никто не возмущался. Нужно вносить поправки. Какие-то вещи из того, о чем я говорил, сейчас там зафиксированы.

Это, например, институт семьи, потому что мне категорически не нравится то, что происходит на Западе по поводу семьи. Это — неприемлемо и надо запретить. Русский язык, русский народ и тому подобные положения должны быть в Конституции.

Мне, конечно, очень бы хотелось, чтобы в Конституции была закреплена государствообразующая идеология, но, к сожалению, до этого пока не дошло. Что ж, не все сразу. Надеюсь, что рано или поздно русская идеология государственная, историческая, культурная, религиозная получит подобного рода закрепление.

Что касается этой истерики, поразительнейшие вещи творятся. Какие-то невменяемые люди что-то высказывают по поводу Конституции. Они большей частью говорят вообще о чем-то своем, о чем в поправках ничего не сказано. Они их даже не читали. Они просто против изначально.

Я ознакомился абсолютно со всеми поправками и нашел их более чем здравыми. 1 июля я пойду и проголосую "за", разумеется. Для меня этот вопрос очевиден. Я много лет говорил, что не только государство должно быть ответственным, но и граждане должны тоже проявлять свою ответственность.

— Безусловно, надо идти голосовать. Но там — более двухсот поправок. Получается, что мы должны голосовать полностью за эти поправки либо полностью против всех. Наверное, в этом есть какая-то несправедливость. Идет речь о безоговорочном доверии власти?

— Вы имеете в виду, что надо было за каждую отдельно проголосовать?

— За каждую — сложно. Хотя бы разделить на какие-то группы.

— Согласен. Сколько листов должен тогда составлять бюллетень, если каждую отдельно взятую поправку мы на него вынесем? Сколько времени потребуется среднестатистическому человеку, чтобы поставить такое количество галочек?…

— Я понимаю, что это очень тяжело. Тем более, многие просто запутаются в таком огромном бюллетене. Но наверное, можно было как-то сгруппировать по темам: социальные, государственные, международные… Что делать людям, которые за социальные гарантии, но против каких-то других поправок?

— По формальному признаку можно было бы вообще это голосование не проводить. Не секрет, что Государственная Дума их уже давно приняла, Совет Федерации поддержал, все заксобрания регионов высказались "за", Президент подписал в установленный срок. По формальному признаку решение принято.

Народ — политическая элита

Путин сказал: это принципиально надо обсуждать с народом. Вот как народ скажет, так и будет. То есть, есть политическая элита — и есть народ. Обычно главный аргумент, который слышится от оппозиции, неважно системная она или несистемная, что власть не хочет слушать народ.

А вот пожалуйста — классическая форма послушать, что говорит народ по этому поводу. Действительно, эти вопросы — очень сложные. И как быть, если кому-то что-то нравится или не нравится?… Но идеального и вечного в мире ничего нет.

И если расписать условно 200 поправок и за каждую поставить галочку, эти же самые люди начали бы орать: что вы делаете, вы издеваетесь, это сколько часов я должен потратить на избирательном участке, да пропадите вы пропадом со всеми вашими поправками, неужели нельзя было сделать пакетом. Таким нельзя угодить. Они всем всегда недовольны.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Темы еспч идеология голосование армен гаспарян поправки в конституцию
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