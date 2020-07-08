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Автор Инна Новикова

Коронавирус дал ужасных событий на жизнь целого поколения?

Политика

Коронавирус моментально стал мощнейшим фактором всей нашей жизни. Независимо от его реальной опасности. Главное — раскрутка. Президент Путин 23 июня сообщил, что коронавирусные выплаты медработникам продлевают, они будут осуществляться до 15 сентября. Вторая выплата семьям с детьми до 16 лет, продление выплат семьям, где оба родителя потеряли работу. Как и что изменилось? Каков он — новый коронавирусный мир? Каким стало коронавирусное самосознание масс? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире главному редактору Инне Новиковой рассказал политолог Армен Гаспарян.

— Армен, проблема эпидемии коронавируса остается актуальной, карантинные меры, самоизоляция и другие ограничения сильно влияли на всю нашу жизнь. Как вы оцениваете, насколько все это изменило нашу политическую жизнь, наше сознание?

Диванных аналитиков всегда было много, а тут многие люди несколько месяцев сидели дома, смотрели новости, стали просто крупными специалистами. Что-то случилось с нашим политическим самосознанием?

— Очень сложный. Конечно, если бы ещё 5 марта мне сказали: Сумбатович, 16 марта у тебя начнётся самоизоляции. Ты проведёшь на ней не меньше 3,5 месяцев, будешь вещать из дома. У тебя вырастет в полтора раза и без того высокое число ежедневных эфиров и комментариев. Я бы не поверил, что такое возможно.

Но как показала практика, оказывается, российский человек способен привыкнуть к любым, самым адовым условиям. Я быстренько смонтировал домашнюю студию, всё работает.

Коронавирус — самый мощный фактор всех событий

Что касается политических последствий, мне кажется, что сначала надо всё-таки окончательно выйти из пандемии коронавируса. А это будет возможно, когда появится вакцина. Только тогда мы сможем проанализировать до конца всё, что произошло с нами, в стране и в мире за это время. Ведь это действительно было необычное время.

Это — рецессия мировой экономики, падение цен на нефть, волнения в Соединённых Штатах, отмена Олимпиады и много всего другого. Все это уместилось в отдельно взятые три месяца из-за одного вируса. Столько важных событий иногда на жизнь поколений не выпадает.

И вопреки всем оппозиционным воплям, что медицина у нас — полный отстой, мы все умрем, страна обречена, все убедились, что это совершенно не так. Посмотрите, какие титанические усилия были продемонстрированы российским правительством. Сравните это с тем, что творилось в Соединенных Штатах.

Моему поколению на протяжении 30 лет лили в уши, что ваша медицина — это полный мрак, а вот у американцев — прекрасная медицина. Мы посмотрели, у кого медицина. Мы всё увидели своими собственными глазами. Теперь из этого надо сделать правильные выводы.

Это вовсе не означает, что надо сейчас сидеть и плевать в потолок, думая, что у нас — всё хорошо. Нет. Надо просто понять, что, оказывается, когда нужно, то всё у нас может получаться. Надо, чтобы у нас хорошо получалось в формате каждый день. Оказывается, многое зависит от нас самих. Если мы вместе начинаем что-то делать, у нас получается.

Жизнь по-новому

Да, непривычно. У всех порушилось привычное мироощущение и привычная модель жизни. К сожалению, мы должны были через это пройти. Но как мне представляется, мы прошли дико достойно. И низкий поклон, прежде всего правительству, всем докторам и каждому отдельно взятому человеку, гражданину России. Потому что только вместе мы могли это всё сделать.

— Но всё-таки многие считают, что помощь нашего правительства была гораздо скромнее, чем в западных странах. Карантинными мерами очень сильно ударили по людям и малому бизнесу. Часто меры оказывались излишними и даже способствовали распространению заразы. Хотя прогнозы были просто ужасные.

С другой стороны, в последнем выступлении Президент говорил про новые меры поддержки и продолжение выплат. Просто у нас помощь не сразу всю вывалили, как в Америке и некоторых других странах, а постепенно по мере развития ситуации. И все-таки удивительно, что у нас масштабных потерь не случилось.

— Вы понимаете, подавляющее большинство прогнозов с ярко выраженной негативной коннотацией было исполнено нашими чудесными либералами. А этих если послушать, то в пору просто пойти и самому удавиться, потому что жить невозможно.

— Не только либералы, но и вполне адекватные экономисты говорили, что всё будет очень жёстко.

— Они могут быть замечательными профессиональными экономистами, но на них тоже влияют политические воззрения. Это — принципиально важно. Конечно, такого удара по экономике не ожидал никто. У нас же дело было далеко не в одном коронавирусе.

Много самого разного наслоилось:

  • собственно эпидемия и вызванные ей ограничительные меры,
  • падение цен на нефть (нефтяная война с Саудовской Аравией, ОПЕК+),
  • падение рубля,
  • замирание торговых площадок, потому что рецессия мировой экономики была глобальной.

Это был невероятно тяжелый период. Российское правительство со всеми проблемами блестяще справилось. Работаем дальше.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Темы господдержка армен гаспарян российская медицина экономический кризис пандемия коронавируса
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