Политконсультант Игорь Минтусов: "Есть три принципиальных поправки"

О трех самых важных поправках к Конституции и об их влиянии на политическую жизнь России рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой председатель совета директоров агентства стратегических коммуникаций "Никколо М", президент Европейской ассоциации политических консультантов Игорь Минтусов.

Равны нулю

— Наша главная тема — обсуждение поправок к Конституции. Уже с 25 июня можно голосовать дистанционно. Игорь, как вы оцениваете голосование? Изменит ли оно жизнь нашей страны или это просто технический момент?

— Когда меня приглашают выступить в качестве эксперта, то я и пытаюсь выступать как эксперт, а не просто как человек, который высказывает свою личную точку зрения. Думаю, моя точка зрения мало кому интересна.

Ответ на ваш вопрос простой. С одной стороны, ничего не изменится. С другой стороны, та политическая сила, элита либо президент, который инициировал голосование, решит свои политические задачи.

Большинство поправок являются просто набором красивых слов, за которыми я ничего особенного не вижу, кроме того, чтобы привлечь избирателей к голосованию (например, поправка об индексации, потому что все это есть в федеральном законе). Перенос закона об индексации в Конституцию ничего ровным счетом не изменит, кроме того, что федеральный закон теоретически можно отменить, а упразднить Конституцию более сложно. К этой же группе относятся поправки о том, что:

дети — наше прекрасное будущее,

надо помогать старикам,

брак — это союз мужчины и женщины.

О самом главном

— Есть ряд поправок, которые носят принципиальный характер. Они влекут за собой определенный вид политических действий. Я сейчас буду говорить о своей точке зрения, не выделяя пока никаких приоритетов.

Во-первых, глава государства Владимир Владимирович Путин может пойти на пятый срок (поправка Валентины Терешковой). До этой поправки у президента не было такой возможности.

Во-вторых, Госдума теперь будет утверждать и голосовать за отдельно взятых министров. Раньше она могла только высказать вотум недоверия либо доверия премьер-министру, а сейчас каждого министра Государственная Дума будет утверждать.

— В Госдуме сидит в основном "Единая Россия", поэтому все депутаты голосуют как положено. Какие здесь могут быть проблемы?

— А если не будет подавляющего большинства у "Единой России"? Мне было очень смешно слышать радостные возгласы лидера так называемой системной оппозиции товарища Жириновского, который в январе расхваливал эту Конституцию, потому что теперь у депутатов будет возможность оценивать министров. Раньше такой возможности не было, а сейчас мы это можем говорить.

Не могу здесь не упомянуть нашу Московскую городскую думу. Ее депутаты предыдущих созывов много лет назад приняли предельно демократическое решение, что мэр Москвы обязан ежегодно выступать перед депутатами городского Законодательного собрания, а депутаты (внимание!) имеют право его выслушать. Самое главное: они имеют право выслушать, но у них нет права голосовать и одобрить либо не одобрить то, что сказал Собянин. Например, большинство за, — значит, отчет мэра принят. У них этой процедуры нет, они могут только выслушать и высказать свою точку зрения в дебатах. В то время как в других городах, законодательных собраниях большинства субъектов Федерации депутаты голосуют: поддерживают либо не поддерживают доклад губернатора.

В-третьих, поправка, которая позволяет президенту Российской Федерации ставить вопрос о недоверии члену Конституционного суда. Эта поправка меня огорчила и возмутила. Раньше члены Конституционного суда назначались в результате соответствующей процедуры, по одной квоте давалось:

президенту,

Совету Федерации,

Госдуме.

Президент не имел права высказывать вотум недоверия конституционному судье, потому что в соответствии с теорией разделения властей суд должен быть независимым от исполнительной власти.

Президент имеет право высказывать недоверие губернаторам, что он и делает. Я считаю, что это работающий, эффективный механизм.

Судья оценивает исполнительную власть, руководителем которой является в данном случае президент. Получается, что теперь глава государства может высказать вотум недоверия судье. Тонкость заключается в том, что решение об этом принимает Совет Федерации. Президент сообщает Совету Федерации: у меня есть сомнения, что судья Иванов отражает интересы страны. Совфед ставит вопрос на повестку дня: поступило предложение президента о вотуме недоверия конкретному судье, давайте голосовать за или против. Формально у Совета Федерации появились полномочия снимать конституционного судью, но предложение это выдвигать может только президент. То есть Совет Федерации может только по предложению президента высказывать вотум недоверия.

Это существенная тонкость: ослабляется и так достаточно слабая судебная власть у нас в стране. Она становится еще более зависимой.

Подчеркну, речь идет даже не о Верховном совете, а Конституционном суде. Это фактически главный орган, который находится над всеми судьями, властью. Он принимает решение, соответствует ли Конституции какое-либо действие правительства, поэтому он и называется Конституционным судом. Эти судьи должны быть в принципе независимы, в большинстве стран они избираются пожизненно. У нас они избираются до 70 лет. И только председатель Конституционного суда может быть на этой должности пожизненно.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова