Власти обяжут бизнес оплатить тесты на COVID-19

Власти Москвы сообщили о расширении возможностей по проведению тестирования на коронавирусную инфекцию и обяжут работодателей проверять своих сотрудников на коронавирус.

Ранее федеральные власти приняли решение о больших выходных, которые, как и московскую инициативу с тестированием, предложено оплатить бизнесу.

Улыбка Сциллы

Официальный сайт мэра Москвы рассказал о нововведениях в борьбе с коронавирусом. Помимо обязательного ношения масок и перчаток в общественных местах, с 12 мая 2020 года "работодатели обязаны регулярно проводить выборочное тестирование своих сотрудников на наличие новой коронавирусной инфекции".

Подробнее об очередном сюжетном повороте коронавирусной саги рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова:

"Мы планируем начать применять новый метод тестирования на наличие у человека иммунитета к коронавирусу — так называемый иммуноферментный анализ, для которого в качестве материала используется кровь из вены. Новый тест выявляет иммуноглобулины, по которым можно определить, находится человек в острой стадии заболевания или уже переболел".

Заместитель мэра Москвы рассказала и о вкладе властей в поддержку предпринимателей, которых коснулись кризисные явления, вызванные пандемией COVID-19:

"Метод иммуноферментного анализа мы будем предлагать всем предприятиям, которые обязаны проводить регулярное тестирование сотрудников. При этом хотели бы организовать работу в формате государственно-частного партнерства. То есть забор проб будет осуществляться за счет работодателя, а последующее тестирование — за счет средств города. Думаю, что в ближайший месяц мы сможем существенно нарастить объемы такого тестирования".

Конечно, участие городских властей несколько снизит и без того ощутимые финансовые потери бизнеса. Правда, на общем фоне "банкета" за счет предпринимателей частичное участие государства выглядит не самым достойным образом.

Челобитная от ТПП

В преддверии фронтального тестирования Торгово-промышленная палата (ТПП) России обратилась в министерство здравоохранения страны с просьбой о смягчении грядущей нагрузки на бизнес. В письме председателя комитета ТПП по развитию электронной коммерции Алексея Федорова на имя главы Минздрава России говорится:

"Просим вас обеспечить возможность бесплатного тестирования на коронавирусную инфекцию сотрудников компаний малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей сферы непродовольственной торговли… С учетом того, что на рынке непродовольственной онлайн-торговли значительную долю занимают индивидуальные предприниматели и представители малого и среднего бизнеса, дополнительные расходы по проведению тестирования сотрудников на коронавирусную инфекцию приведут к гарантированному закрытию большей части этих бизнесов. По предварительным оценкам, дополнительные затраты бизнеса составят около 250 млн рублей".

Здесь речь идет о затратах предпринимателей, представляющих только лишь одну сферу деятельности. Финансовая же нагрузка на другие предприятия будет исчисляться более масштабными суммами.

У воронки Харибды

Указ мэра Москвы от 7 мая 2020 г. № 55-УМ своим пунктом 9.4. предусматривает требование с 12 мая 2020 г. использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки) при нахождении в частности:

в транспорте общего пользования;

легковом такси;

транспортном средстве, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа по заказу;

при посещении объектов торговли, в отношении которых не принято решение о приостановлении посещения их гражданами.

Требовать-то можно, но вот интересно, заглядывал ли кто-либо из чиновников в городские аптеки, чтобы ознакомиться со стоимостью масок, антисептиков и перчаток? Судя по тому, что власти искренне полагают, что финансовая помощь гражданам в размере нескольких тысяч рублей или одного МРОТ в месяц адекватна ситуации, то вряд ли. Ковидная арифметика выглядит примерно так:

Средняя стоимость одной маски — 35 рублей;

Дорога на работу (1 час) — 1 маска;

На работе 8 часов (1 маска на 2 часа) — 4 маски;

Дорога домой (1 час) — 1 маска;

Итого 6 масок на один рабочий день — 210 рублей;

В выходные дни поход в магазин, аптеку и вынести мусор — 2 маски;

22 рабочих дня плюс 8 выходных — 148 масок / 5180 рублей в месяц на одного человека;

На двоих работающих в семье — 296 масок / 10360 рублей в месяц.

И это еще без перчаток, дезинфицирующих средств и неотложных выходов из самоизоляции. Да, в конечном счете, здоровье дороже. Однако замечу, что только в конце апреля в аптеках моего спального района наконец появились медицинские маски. Так теперь днем с огнем не сыскать одноразовые перчатки.

Как поделились впечатлениями о помощи государства в трудную годину жители Испании, гражданам при входе в метро бесплатно раздают индивидуальные средства защиты, а не продают, как это делают в богатой и похорошевшей Москве.

Путем Одиссея

Президент России Владимир Путин 11 мая объявил о прекращении федеральных выходных за счет работодателей. При этом локальные решения об ограничительных мерах отнес к компетенции региональных властей. Собственно, что происходит в реальности, пока трудно представить обычному гражданину. Видимо, и глава государства не особо полагается на прогнозы:

"Опасно забегать вперед, но и сидеть сложа руки нельзя. Надо пройти между Сциллой и Харибдой".

Проход между Сциллой и Харибдой (шестиглавым чудовищем и смертоносным омутом) все-таки не самая радужная перспектива. История Одиссея, царя Итаки, описанная Гомером, конечно, вдохновляет своим авантюризмом. Но стоит напомнить, что при любых раскладах жертвами такого прохода становились шестеро моряков из команды Одиссея. Они попадали аккурат в шесть пастей Сциллы, в которых было по три ряда острых зубов.

Как рассказал Гомер, царь Итаки не только успешно избежал системы пищеварения Сциллы, но и обнулил аппетиты Харибды — выжил один из всех. Все-таки у царей бывают и свои проблемы, и свои преимущества.

О чем говорят граждане

Главным критерием взаимоотношения государства и гражданина все-таки является доверие. Граждане делегируют власти полномочия, оплачивают труды чиновников, другие расходы государства и логично рассчитывают на его эффективную поддержку в лютую годину.

Из доверия и складывается уверенность в том, что системы гражданской обороны и здравоохранения должны справляться с любыми вызовами. Особенно, когда постоянно говорится, что страна "выиграла время" у пандемии коронавируса.

Дистанционные совещания главы государства, которые теперь транслируются федеральными телеканалами как общественно-политический сериал, вызывают довольно неоднозначные впечатления и об этом открыто говорят граждане.

С одной стороны, вроде бы, работа кипит и скоро все наладится. С другой — растет непонимание, что же происходит в стране в реальности и каких еще сюрпризов гражданам ждать от властей в краткосрочной перспективе. Кто-то всерьез говорит и о том, что пандемия завершится ровно в ту минуту, когда все отпущенные средства на борьбу с COVID-19 будут освоены в коррупционном смысле.

Противоречия, которые ранее обсуждались в социальных сетях, постепенно выходят на улицы. "Праздники непослушания" все чаще стали становиться темами топовых новостей. Довольно часто слышны и выводы, которые можно сформулировать в новом литературном тренде.

Потомки победителей печенегов и половцев, полагают, что пролив, где притаились кровожадные Сцилла и Харибда, возможно преодолеть и без съеденных чудовищем моряков. Но только на хорошо защищенном быстроходном судне, с подробной картой, профессиональной командой на борту и компетентным капитаном на мостике.