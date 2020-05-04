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Антивирусный подход Лукашенко
Автор Инна Новикова

Олег Матвейчев: коронавирус можно победить только жестким карантином

Политика

В прямом эфире программы "Необычная Неделя с Инной Новиковой" о последних событиях, которые все так или иначе связаны с коронавирусом, рассказал философ, политолог и политконсультант, профессор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Олег Матвейчев.

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— Олег Анатольевич, время необычное — мы столкнулись с реальностью, которой даже не могли предположить. Тем не менее, даже в таких эпидемиологически-карантинных условиях события происходят, даже политическая жизнь снова активизировалась. На прошлой неделе случилось уже даже несколько заметных скандалов.

В очередном выступлении Президент России заявил о продлении самоизоляции. Появились сообщения, что мы приближаемся к пику, и следовательно, выйдем на долгожданное плато, а возможно и спад. Это — вроде бы самое страшное и опасное, хотя мы уже привыкли и коронавирусу, но с другой стороны, опять надо готовиться. Как вы оцениваете нынешнюю ситуацию? Карантин вскоре закончится или продлится еще несколько месяцев, а возможно, и лет?

— Моя оценка ситуации базируется на опыте Китая. Их опыт был гораздо более жесткий, чем у нас. При первых же нескольких умерших (по-моему, порядка 30 человек, в конце января) они закрыли город Ухань, а потом и всю провинцию Хубей. Карантин был настолько жесткий, что людям вообще полностью было запрещено покидать свои квартиры.

Жесткий китайский и мягкий европейский карантин

Там была такая система: за каждым подъездом закрепили ответственного, волонтера, и этот человек обзванивал все квартиры, получал заказы на пищу, медикаменты, одежду, все необходимое и сам доставлял ее в каждую квартиру. Люди в течение двух месяцев просто жестко не могли выйти из своего дома.

Карантин продолжался 76 дней. И только в апреле — после того, как количество вновь заболевших стало измеряться единицами, а выздоровело большинство, то есть стало понятно, что эпидемия побеждена, все это стало открываться, и сейчас они спокойно ходят по улицам.

Мы не пошли по жесткому пути. Некоторые обвиняют российские власти в том, что они были жесткими, всех задерживают на карантине, но у нас — мягкий режим. Я с самого начала говорил, что мы китайские цифры перешагнем, что собственно говоря, и случилось.

Мы пошли уже в сторону Италии и, видимо, через 10-20 дней ее уже догоним или даже обгоним, по крайней мере, тоже выйдем на 200 тысяч заболевших, а может быть, и пойдем дальше — в сторону Америки.

К неверящим в коронавирус карантин приходит частями

Это — цена за нашу нежесткость, за то, что мы решили потянуть, это — цена наших короноскептиков, которые утверждают, что никакого вируса нет или он не опасен. Поэтому мы просто затягиваем эпидемию.

Вместо того, чтобы хвост отрубить один раз, мы его отрубаем по частям и мучаемся. Скоро мы все увидим, что придется продлевать карантинные меры и дальше, оправдываться, что, к сожалению, все пошло не так.

Поэтому я считаю, что после 11-го нас ждет неприятный сюрприз продления самоизоляции, и также будет и дальше. А если на майские праздники еще погуляем хорошо и массово, как у нас водится, значит, это еще дольше затянется. Так мы сами себя мучаем.

— Как вы оцените опыт тех стран, где карантинных мер не принимали?

— Карантин не вводила, например, Швеция. В результате страна с маленьким населением сейчас находится на 15 месте в Европе по числу больных. Там положение хуже, чем у всех соседей. По умершим у них тоже чуть ли не 10-15% от заболевших. Это — очень плохая статистика.

Это — на совести их правительства находится. Причем, шведы же в большинстве своем правительство не послушались, а ушли на самоизоляцию. Там тоже почти никого нет на улицах, люди сидят домам.

Точно так же большинство белорусов не послушались батьку, и тоже ушли на самоизоляцию. При этом Белоруссия обогнала Польшу по число больных ковид-19, хотя население там в несколько раз меньше.

— Инкубационный период коронавируса длится 21 день. Почему же все-таки нужен такой длинный карантин при гораздо более коротком инкубационном периоде?

— Потому, что нужно выдерживать 2-3 инкубационных периода. Ведь кроме первых зараженных, потом появляются вторые и последующие. Карантин в чистом виде достаточно поддерживать порядка 30 дней, чтобы была прервана цепочка. А вот если цепочка продолжается, то это может тянуться бесконечно.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Темы ковид эпидемия карантин коронавирус самоизоляция олег матвейчев карантинные меры
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