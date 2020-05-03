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Мигранты: "Придется воровать"
Автор Александр Шторм

Куда приведет Белоруссию антивирусный подход Лукашенко

Политика

Белорусский президент Александр Лукашенко до сих пор крайне критически относится к эпидемии коронавируса и считает ажиотаж вокруг нее массовым психозом.

Лукашенко с самого начала эпидемии коронавируса призывал использовать испытанные народные методы для борьбы с болезнью. По мнению Лукашенко — это стопка водки, баня или, к примеру, хоккей и даже трактор.

Президент соседней страны заявил, что идет своим путем, что сажать под домашний арест никого не будет, а от коронавируса никто не погибнет, имея в виду тот факт, что если кто-то и умрет, то только от букета заболеваний. Несколько цитат Александра Лукашенко по теме:

"Есть у тебя какие-то опасения, надень ты этот намордник в городе и ходи там час-два. Но зачем между деревнями в поле идти в этой маске? Мы уже людей перенапрягли"

"Что может быть лучше, чем спорт, особенно лед, холодильник? Антивирусное лекарство самое настоящее!"

Напомним, на днях в Минске открылись все учебные заведения, крупные торговые центры и салоны красоты. При этом социальную дистанцию никто не соблюдает, а ВОЗ считает, что от белорусский путь — штука довольно рискованная.

Статистика показывает, что на этой неделе Белоруссия вышла на второе место в Центральной и Восточной Европе по количеству заразившихся. Но страна явно идет в русле Швеции, где власти выбрали схожую модель поведения.

Лукашенко, кстати, о вирусе говорит, как о божьей каре: "Я когда-то сказал, что нам по делу. Он увидел, что мы безобразно относимся к экологии, к образу жизни, который у нас совсем не соответствует тем критериями, которые должны быть, вот он нас по голове и ударил!"

При этом президенту якобы не нужно сдавать анализы на коронавирусную инфекцию, потому что он хорошо себя чувствует. Как заявила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт, Лукашенко живет "фактически в деревне", ведет здоровый образ жизни и за многие годы не менял своих привычек. Человеку с таким иммунитетом, как у главы государства, нет необходимости делать тест, пояснила Эйсмонт.

"В условиях отсутствия адекватных мер физического дистанцирования, у нас нет оснований в ближайшее время ожидать перелома в течении эпидемии и обращения ее вспять",- уже заявили эксперты ВОЗ.

"Пока Лукашенко не одумается и не начнет предпринимать меры, это будет длиться ещё очень долго. И границы с нами откроют ещё очень нескоро",- пишут граждане.

"Беларусь охвачена огнём эпидемии коронавируса, многие официальные данные, скажем так, непрозрачны. Ждём новых проявлений заражения по прохождению инкубационного периода после национального ковидного субботника" — сообщают источники в медучреждениях РБ.

"Как-то так вышло, что Лукашенко вначале банально забил на эпидемию, а возразить вокруг некому. И уже потом, недели спустя, из его узколобости придворные идеологи сбацали все эти концепции: "Беларусь — не истеричная барышня-подросток, закрывшая лицо под маской, а гордая республика-партизанка" и "гнём свою линию", — писал журналист Дмитрий Навоша.

"Большинство в стране усатому харизматику давно не верят и пытаются защищаться, как могут. Но и доверчивых тоже ужасно жалко. Это же его последний электорат, за что с ними так (белорусское ноу-хау — полностью рисуемые голоса, — позволяет не париться даже в год выборов). Ложь убивает. Страх, косность — убивают",- заключал он.

"Кажется, Белоруссия определилась в том смысле, что граждан не жалко, лишь бы Лукашенко снова триумфально победил на выборах. Что по этому поводу думают граждане республики — не очень понятно. Но есть ощущение, что многие из них очень не хотят умирать. А ситуация идёт к тому, что придётся. Потому что так нужно Александру Григорьевичу",- писала ранее Pravda. ru.

Тем более, что ранее Александр Лукашенко, комментируя ситуацию с пандемией, назвал эту болезнь "божьей карой"- заслуженной тем, что до этого люди вели совершенно неправильный образ жизни, небрежно относились к экологии и к собственному здоровью.

Темы covid-19 пандемия эпидемия субботник белоруссия парад победы александр лукашенко
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