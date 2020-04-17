Как и зачем Лукашенко ведет Белоруссию в эпидемию

Борьба президента Белоруссии Александра Лукашенко со здравым смыслом в период пандемии коронавируса продолжается.

В частности, стало известно, что 25 апреля в РБ пройдет коллективный, массовый субботник. На всю страну. Мероприятие номинально носит добровольный характер, но по факту в государственные учреждения страны спущены соответствующие инструкции и "бегунки", куда будут вписаны ответственные за организацию на местах и участники.

Что это значит? Это значит, что 25 апреля в Белоруссии несколько миллионов человек по всей стране будут подвергаться риску заражения коронавирусом. Также Лукашенко призвал "на той неделе" отправить всех детей... в школы.

Небольшая ремарка для наших читателей из братской страны. Мы пишем "Белоруссия" - потому, что в русском языке употребляется именно такое название (посмотрите на таблички перед Лукашенко во время его визита в РФ, кстати - там написано "Белоруссия"). "Беларусь" - это термин для официальной переписки. И, как говорил незабвенный "Брат" в исполнении Бодрова - "нас так в школе учили".

Собственно, практически с самого начала распространения инфекции Александр Григорьевич встал в позу и изображает из себя то ли "корона-диссидента", то ли настолько сильного политического лидера, что его и вирусные инфекции боятся.

Белоруссия, на минуточку, до сих пор минимально соблюдает карантинные нормы, самоизоляция там происходит чисто символически. И более того, государство на самом высшем уровне не просто не препятствует несоблюдению карантинных норм, но прямо агитирует за обратное.

Белорусский президент, между тем, уже отличился сообщением, что лечить коронавирус нужно "традиционно": водкой, баней и прочими народными средствами. Успел возмутиться закрытием границ и в Европе, и с Россией. И обвинить устами сотрудников МИДа РБ Россию в том, что именно она "экспортировала" коронавирус в Белоруссию.

Кстати, наличие эпидемиологической опасности Александр Григорьевич, насколько известно, до сих пор не признает. Или не осознает всех масштабов проблемы.

Иначе никак нельзя расценивать заявление белорусского президента о том, что "смертей в его стране от коронавируса не будет", в тот момент, когда этих смертей было уже 29.

Ну и далее глава Белоруссии продолжил делиться народными средствами по укреплению иммунитета с элементами патриотизма и импортозамещения:

"Спортом надо заниматься, питаться нормально — тем, что есть у нас! Я наблюдаю новый психоз — чесночно-имбирный. Да успокойтесь ради Бога! Хватает чеснока и этой цыбули. Не надо переходить полностью на чеснок и цыбулю. А имбирь или лимоны — это чужая, не наша пища. Если не сформировали этот иммунитет и сегодня этого имбиря не найдете — не тратьте лишние деньги. Питайтесь тем, что растет в Белоруссии, и всегда будем здоровы".

Кстати, все это не мешает правительству Белоруссии активно обсуждать, как бы попросить у России помощь в борьбе с болезнью. И, по некоторым данным, она уже просит. В данном случае наша страна, в которой тоже все не очень хорошо и с карантинными мерами, и с распространением коронавируса, помогает РБ и из гуманистических, все же не чужие люди, и из прагматических соображений. Не чужие люди уж очень рядом, да и с Россией связаны очень тесно.

Меры, которые принимает Лукашенко в отношении больных и выздоравливающих, в общем, тоже оригинальны.

Президент Белоруссии настоял на сокращении больничных для тех, кто выздоравливает, а также для контактов 1-го и 2-го уровня с инфицированными:

"Некоторые врачи в этом документе направляют на это лечение, самоизоляцию аж на 14 дней. Не будет он 14 дней сидеть. Это фактически выздоравливающий или здоровый человек. Пишите столько, сколько надо".

Да, есть и мотив того, что белорусы — сами виноваты в том, что болеют. По мнению Лукашенко, "Я говорю о коронапсихозе, а не о коронавирусе. Для наркоманов и курцов — это хороший урок. Мы это видим по тяжелым заболеваниям пневмонией. И пневмонией, отягощенной коронавирусом. Это хороший урок — подумать о том, как организовывать свою жизнь после этой так называемой пандемии".

Привели такие "нетривиальные" решения к тому, что уже и эксперты ВОЗ хоронят Белоруссию. Как заявил один из экспертов Всемирной Организации Здравоохранения после рабочего визита в Республику Беларусь, "при подобном поведении властей Беларуси, отсутствии карантинных мер, жители обречены".

К слову, Александр Григорьевич не собирается останавливаться на достигнутом и Парад Победы 9 мая переносить не намерен. К слову, в России Путин парад перенес, как мероприятие, которое может грозить в сложившихся обстоятельствах большой опасностью.

Кстати, не останавливает Лукашенко и то, что уже официально инфицированными признан более чем 300 белорусских медработников.

Ну, а что такого? Цыбуля и чеснок — и все поправятся. Кстати, при таких советах, от бани и водки и до цыбули с чесноком — вообще непонятно, зачем Белоруссии медицина как таковая.

Ну и риторика про то, что "это не вирус, а психоз", все продолжается:

"Я этот коронавирус называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил уже многие психозы. Абсолютно убежден, что это очередной такой же психоз, который кому-то будет на руку, а кому-то и во вред. Но мы должны исходить из той обстановки, которая складывается не только у нас, но и за пределами нашей страны.

"Почему я себя так веду? Потому что я абсолютно убежден, что мы можем больше пострадать от паники, нежели от самого вируса. Цивилизованный мир нашей планеты вообще с ума сошел! Там уже политики начинают советы давать и использовать в своих интересах эти все процессы",- рассказывает Лукашенко на фоне врачей, пытающихся сдержать в своих взглядах страх.

В общем, Белоруссия на сегодняшний день, наряду с Туркменистаном, стала государством-коронадиссидентом. Но Туркменистан и без того был достаточно закрытым государством, безо всяких карантинов, которое закрылось еще плотнее.

С Белоруссией история несколько иная. Все это отрицание со стороны Лукашенко, угрозы и обвинительная в адрес и всего мира, и России риторика преследуют сугубо утилитарные цели. В Белоруссии скоро выборы.

И Лукашенко не просто не хочет их переносить, а хочет максимальной явки. Чтобы выборы превратились во всенародный референдум о доверии. Карантин, эпидемия и самоизоляция всему этому, естественно, мешают. А потому "нет никакой эпидемии", "ваш президент с вами", а во всем остальном мире не вирусная пандемия, а эпидемия паники и психоза.

Многие в Белоруссии, кстати, этому верят. Способствует такой вере и заниженная статистика, о которой говорят уже практически все. Хотя и по заниженным данным сейчас в стране наблюдается весьма существенный рост зараженных.

И, стоит повториться, это те данные, которые хотя бы как-то устраивают Лукашенко, "чтобы не пугать общественность". При наличии сотен зараженных медработников в подобные цифры верится с трудом.

Естественно, об этих сомнениях активно говорят и в Телеграме. И знаете, кто еще виноват в "эпидемии коронавируса и паники" в Белоруссии? Правильно, Телеграм. В общем, все кто угодно, кроме Александра Григорьевича, который сейчас во имя собственных политических амбиций натурально убивает свой народ.

В этой связи хочется вспомнить высказывание одного такого телеграм-канала, авторы которого, есть мнение, верно предполагают, что переломить эпидемиологическую ситуацию в братской Белоруссии смогут всего две санитарные бригады: Таманская и Кантемировская.

"Только действовать нужно без согласования с властями Белоруссии, а то у Лукашенко уже есть опыт сдачи планов совместных военных учений РБ и РФ НАТОвским спецам",- ехидно пишут авторы.

Кстати, "ловят" Лукашенко на махинациях по ситуации с коронавирусом каждый день. Например, он заявил — дескать, сегодня забрезжил лучик надежды.

"У нас уже больше освободилось коек, чем мы госпитализировали людей. Самое главное — не допустили всплеска",- официально сообщил Лукашенко.

"А ничего, что сейчас даже больных коронавирусом с легкими симптомами просто стали отправлять домой? Может поэтому койки освободились? Но ведь больные никуда не делись. Почти 500 заражений каждый день и все упирается в количество проведенных тестов. Хватит врать!",- пишут ему в соцсетях.

Впрочем, Россия всегда была за самоопределение государств и граждан. Кажется, государство Белоруссия определилось в том смысле, что граждан не жалко, лишь бы Лукашенко снова триумфально победил на выборах.

Что по этому поводу думают граждане Республики Беларусь — не очень понятно.

Но есть ощущение, что многие из них очень не хотят умирать. А ситуация идёт к тому, что придётся.

Потому что так нужно Александру Григорьевичу.