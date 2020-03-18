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Автор Александр Шторм

Будет ли голосование за Конституцию обнулено коронавирусом

Политика » Выборы » Федеральные

22 апреля в России пройдет общенародное голосование по поправкам к Конституции. Указ об этом подписал российский президент Владимир Путин.

На голосовании россияне будут отвечать на вопрос «Вы одобряете изменения в Конституцию РФ?». При этом остается открытым вопрос даты голосования в связи с возможностью его переноса при ухудшении ситуации с вирусом COVID-19. 

По словам российского лидера, с учетом ситуации «мы будем проводить это голосование только в том случае, если эта ситуация позволит проводить подобные мероприятия. Потому что....нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь наших граждан».

Отметим, что председатель ЦИКа Элла Памфилова доложила президенту о готовности избирательной системы к проведению общероссийского голосования. «Мы готовы дойти до каждого участника голосования»,- добавила она.

Напомним, законопроект о поправках был одобрен Госдумой, региональными заксобраниями и Советом федерации, а пожде направлен в Конституционный суд (КС) на проверку на соответствие главам Основного закона. 16 марта КС одобрил этот закон. По этому поводу в телеграм-канале "Stanovaya Тяга" пояснили, что "сторонники блицкрига победили. Тем, кто сильно нервничает по поводу референдума в условиях пандемии, оставили формальную надежду - может быть и перенесут (но сделают все, чтобы не переносить)".

Там же отметили, что подготовка к референдуму превратилась из вопроса за или против реформы (и уже даже не обнуления), а в вопрос какой ценой ее легитимировать. Чиновников упрекают в сокрытии реальной статистики по коронавирусу, и недооценки ситуации с пандемией. Оппозиция может использовать проблему как последнюю возможность попасть во власть. Но это уже маловероятно.

"С этого дня игра нервов резко обострится, ставки  выросли. Новости о росте числа заболевших будут использоваться для атак Кремля, а Кремль будет отвечать про fakenews и провокации врагов. Политическая конфронтация приобретает форму и смыслы.

Внутри власти наблюдается новое издание прошлогоднего политического конфликта между кураторами внутренней политики и московской мэрией. Тогда не поделили столичные выборы и ответственность за последствия летнего кризиса. Сейчас коронавирус против спецоперации века. Проблема тут объективная: Кириенко отвечает за референдум, а Собянин за вирус. Запасаемся попкорном", - подытожили сетевые аналитики.

 

Темы коронавирус элла памфилова обнуление сроков поправки в конституцию новая коронавирусная пневмония
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