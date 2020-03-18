Как коронавирус уже изменил жизнь россиян

Коронавирус в России в считанные месяцы изменил жизнь до неузнаваемости. Власти вводят все новые меры предосторожности, так как осмысленных методов лечения пока человечество не изобрело. В связи с этим телеграм-каналы провели опросы, которые очень характеризуют положение вещей на данный момент.

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Как поменялась жизнь россиян из-за коронавируса

Авторы канала "РАЙ и мкАД" задали своим подписчикам вопрос, изменилась ли обычная жизнь в связи к пандемией коронавируса. Большая часть респондентов (30%), высказалась, что в их жизни "все как и раньше".

4% опрошенных начали носить маски,

18% сделали разумный запас лекарств и еды,

1% пересели на такси или каршеринг.

Также среди ответов "заказываю доставку вместо похода в магазин" — 1%.

9% ответивших перестали посещать кино, бары, театры и клубы

10% начали работать удаленно.

При этом от ОРВИ, гриппа или коронавируса лечатся 3% респондентов. А 23% заявили, что их жизнь "не поменялась, но скоро поменяется".

Закрыть границы и выгнать мигрантов

Также канал "Темы. Главное" выяснил, что сейчас нужно еще делать властям РФ для защиты от пандемии и успокоения населения. Многие (33%) считают необходимым закрытие городов на карантин.

За закрытие границ и высылку мигрантов высказались 30% опрошенных, а ограничение полетов, поездок между городами как меру отметили 26%. 11% ждут обращения президента или премьера к нации.

Есть также мнение, что властями "делается достаточно, ничего сверх не надо" — так считают 7% опрошенных. 34% требуют еще быстрее разрабатывать вакцину, а 29% выступают за развертывание спецгоспиталей во всех регионах.

Обеспечить масками все население страны считают необходимым 22%. Но наибольший отклик вызвало предложение ввести свободную сдачу теста на COVID-19 — его отметили 52% респондентов. Не имеют мнения по вопросу всего 6% участников голосования.

COVID2019: что отвечали люди

О том, что такое COVID2019, у своих подписчиков поинтересовались и авторы телеграм-канала "НеМинздрав".

Ответы распределились так:

23% сообщили, что вирус — это биологическое оружие китайцев или американцев,

14% считают, что это вирус гриппа, просто атипичный,

13% высказали мнение, что весь медийный шум — это шумиха вокруг обычного ОРВИ, продуманная и контролируемая мировыми СМИ,

1% назвал происходящее возможностью устроить себе отпуск под предлогом карантина,

13% высказались в том духе, что "устали от коронавируса и всем, что с ним связано",

12% думают, что вирус — это действительная угроза человечеству,

10% придерживаются позиции, что вирус — логичный механизм естественного отбора планеты,

а 9% просто недовольны тем, что "эта зараза мне испортила все планы".

Паниковать не стоит, но запастись немножко надо

Стоит добавить, что в канале "Байки из Спасской Башни" спросили людей, скупали ли они продукты и предметы первой необходимости в связи с массовым карантином. В целом, у россиян ситуация выглядит довольно осмысленной. Уже закупились всем необходимым 26% опрошенных. 14% "еще не закупились, но в ближайшее время отправимся на закупки".

Довольно много — 56% — тех, кто не собирается поддаваться панике и живет спокойно как раньше, запасы не делает. Ну, а 4% и вовсе сообщили, что живут в сельской местности, ведут огород и хозяйство, "все свое натуральное, и чхать на любые коронавирусы".

Так что пока россияне на панику не ведутся и занимаются, по сути, своими делами. По возможности.