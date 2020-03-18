Коронавирус в России в считанные месяцы изменил жизнь до неузнаваемости. Власти вводят все новые меры предосторожности, так как осмысленных методов лечения пока человечество не изобрело. В связи с этим телеграм-каналы провели опросы, которые очень характеризуют положение вещей на данный момент.
Авторы канала "РАЙ и мкАД" задали своим подписчикам вопрос, изменилась ли обычная жизнь в связи к пандемией коронавируса. Большая часть респондентов (30%), высказалась, что в их жизни "все как и раньше".
При этом от ОРВИ, гриппа или коронавируса лечатся 3% респондентов. А 23% заявили, что их жизнь "не поменялась, но скоро поменяется".
Также канал "Темы. Главное" выяснил, что сейчас нужно еще делать властям РФ для защиты от пандемии и успокоения населения. Многие (33%) считают необходимым закрытие городов на карантин.
За закрытие границ и высылку мигрантов высказались 30% опрошенных, а ограничение полетов, поездок между городами как меру отметили 26%. 11% ждут обращения президента или премьера к нации.
Есть также мнение, что властями "делается достаточно, ничего сверх не надо" — так считают 7% опрошенных. 34% требуют еще быстрее разрабатывать вакцину, а 29% выступают за развертывание спецгоспиталей во всех регионах.
Обеспечить масками все население страны считают необходимым 22%. Но наибольший отклик вызвало предложение ввести свободную сдачу теста на COVID-19 — его отметили 52% респондентов. Не имеют мнения по вопросу всего 6% участников голосования.
О том, что такое COVID2019, у своих подписчиков поинтересовались и авторы телеграм-канала "НеМинздрав".
Ответы распределились так:
Стоит добавить, что в канале "Байки из Спасской Башни" спросили людей, скупали ли они продукты и предметы первой необходимости в связи с массовым карантином. В целом, у россиян ситуация выглядит довольно осмысленной. Уже закупились всем необходимым 26% опрошенных. 14% "еще не закупились, но в ближайшее время отправимся на закупки".
Довольно много — 56% — тех, кто не собирается поддаваться панике и живет спокойно как раньше, запасы не делает. Ну, а 4% и вовсе сообщили, что живут в сельской местности, ведут огород и хозяйство, "все свое натуральное, и чхать на любые коронавирусы".
Так что пока россияне на панику не ведутся и занимаются, по сути, своими делами. По возможности.
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