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Автор Олег Артюков

Как Москву закрыли на карантин. А потом опять открыли

Политика

Столичные власти во вторник вечером опровергли информацию о том, что город будет закрыт на карантин. Но несколько часов в прессе и социальных сетях об этом писали весьма активно. "Вот-вот закроют" и прочее.

Опровержение властей Москвы

"В связи с распространением в СМИ информации о том, что Москва якобы будет закрыта на карантин, сообщаю о том, что эта информация не соответствует действительности. Сообщения являются ложью. Прошу руководствоваться официальной информацией оперативного штаба", — это из заявления заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Конечно, поверили не все. Вот, например, Ксения Собчак в своем телеграм-канале написала, что "Москва настаивает, но кто-то против((((догадайтесь кто" (орфография и пунктуация сообщения сохранены — прим.).

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня был в числе участников встречи с президентом России Владимиром Путиным. На этой встрече как раз обсуждалась ситуация с коронавирусом и проблемы, с этим связанные. Так что намеки Ксении Анатольевны понятны. Хотя это и не означает, что дела обстоят именно таким образом.

Президент, надо заметить, в ходе встречи призвал исключить поводы для вредных и пустых слухов и спекуляций. Что, надо отметить, в нынешней ситуации не является проблемой исключительно российской.

Источники "в структурах" и слухи в мессенджерах - что общего

А началось все с того, что утром во вторник в ряде российских СМИ появилась информация о том, что в ближайшее время в Москве может быть введен режим ЧС. В частности, якобы будет прекращена работа общественного транспорта, в том числе и метро, а город будет закрыт на въезд.

Режим ЧС может быть введен в течение двух недель, но, возможно, уже до конца этой недели, сообщали "Ведомости" со ссылкой на несколько человек, близких к московской мэрии и федеральному правительству. Источники предпочли сохранить анонимность. Что, в общим, неудивительно.

Конечно, это выглядит солиднее слухов, которые распространяют по мессенджерам и социальным сетям. Во вторник популярна была байка про вертолеты, которые по ночам будут распылять антисептик. Но велика ли разница между слухами в мессенджерах и некими "источниками" в данной ситуации?

Конечно, ориентироваться лучше на официальные заявления. А властям — оперативнее реагировать на слухи. Очевидно, что в ближайшее время они будут появляться постоянно.

Темы эпидемия коронавирус мэрия москвы анастасия ракова
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