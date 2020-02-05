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Автор Антон Куликов

Раз и навсегда: как покончить с угрозой сепаратизма в России

Политика » Власть

В связи с обсуждением поправок в Конституцию и грядущим переформатированием российской политической системы вновь стала актуальной дискуссия о роли и месте института полномочных представителей главы государства. В мае этого года будет 20 лет с того момента, как в России появились полпреды президента в федеральных округах.

Возможен ли распад России на отдельные государства? / Евгений Фёдоров

Изначально, напомним, их было семь.

  • В 2010 году стало восемь — после образования Северо-Кавказского федерального округе.
  • В 2014 году — девять (Крымский федеральный округ).
  • В 2016 году количество федеральных округов сократилось до восьми, поскольку Крымский федеральный округ был включен в состав Южного.
Российские федеральные округа и даты их образования
Центральный 13 мая 2000 года
Северо-Западный 13 мая 2000 года
Южный  13 мая 2000 года образован как Северо-Кавказский ФО, в июне того же года преобразован в Южный
Приволжский 13 мая 2000 года
Уральский 13 мая 2000 года
Сибирский 13 мая 2000 года
Дальневосточный 13 мая 2000 года
Северо-Кавказский 19 января 2010 года, выделен из Южного ФО
Крымский 21 марта 2014 года. 28 июля 2016 года включен в состав Южного ФО

Очевидно, зачем в 2000 году были созданы федеральные округа — в первую очередь, ради предотвращения угрозы распада страны. Из семи первых полпредов пятеро были выходцами из силовых структур.

Эта задача в течение нескольких лет была выполнена. Но какую роль в политической системе государства полномочные представители стали играть после этого?

Стоит заметить, что дискуссии о том, зачем нужен институт полпредов, следует ли его реформировать (и если да, то какие должны быть приоритеты) или же вовсе упразднить, велись и ранее. Импульсом обычно становились какие-либо перестановки и назначения. Однако в конечном итоге никаких существенных подвижек не происходило. Самое радикальное — это изменение числа федеральных округов.

Так изжил себя этот институт или нет? Если ответ положительный, то дальнейшие действия предполагают либо его полную ликвидацию, либо трансформацию во что-то другое. Но во что?

Проблема, которую не удалось решить

Глава медиахолдинга "Правда.Ру" Вадим Горшенин полагает, что ликвидация института полпредов сама по себе не проблема. Тем более, что основная задача — предотвращение угрозы распада страны в первые пять лет после отставки Ельцина — была выполнена.

Но, напоминает он, тогда угроза сепаратизма исходила от глав некоторых регионов, в роли "укротителей" которых и выступали полпреды. А что изменилось с того времени?

"Угроза сепаратизма как была, так и осталась, она — в основе национально-территориального деления страны, во-первых. И, во-вторых, она исходит из крупных локаций углеводородов: проживающие на территориях субъектов с их наличием задаются вопросом — почему они должны делиться доходами с территориями, где этих самых углеводородов нет и в помине?", — отметил Вадим Горшенин.

По его мнению, существует и еще одно условие для развития сепаратизма. Это принятая в последние годы в Кремле "концепция назначения технократов-управленцев без малейшего политического опыта и опыта работы в конфликтных многомерных средах". Именно назначения, поскольку выборы в данном случае по большому счету являются формальностью.

Чем нынешние губернаторы отличаются от губернаторов начала XXI века

Глава медиахолдинга напомнил, что в начале 2000-х годов губернаторы сильно отличались по своим качествам от нынешних.

"Условные Россель, Тулеев, Шаймиев, Рахимов могли как потворствовать местным сепаратистским движениям для выбивания преференций от Москвы, в том числе, так и прикрывать их силой собственного авторитета именно политического лидера", — подчеркнул он.

К слову, среди нынешних политических деятелей схожим образом ведет себя президент Белоруссии Александр Лукашенко, считает Вадим Горшенин.

Что же касается того, как обстоят дела сейчас, то будучи абсолютными исполнителями воли центра и не владеющие навыками политического лидерства, губернаторы едва ли смогут противостоять росту сепаратизма. По сути, ситуация потворствует тому, что "когда сепаратистские движения вырастут изнутри, а мировой экономический кризис тому будет способствовать (коронавирус к тому приведет), внутри регионов некому будет поставить свой политический авторитет в качестве заслона для сепаратизма".

"Спецслужбы выполняют всегда вспомогательную техническую роль обеспечения политической власти. Когда настроения в обществе меняются, спецслужбы становятся аморфны и перестают выполнять свои функции (пример — события с августа до декабря 1991 года, когда политические лидеры всего лишь трех республик СССР готовили распад страны)", — полагает глава медиахолдинга "Правда.Ру".

Губернии вместо федеральных округов

Существует ли выход? Как вариант — создание губерний. об этом на протяжении многих лет говорит лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он, к слову, в 1999 году предлагал поделить Россию на семь федеральных округов — что и было сделано. А в 2001-м Жириновский предлагал создать 14 губерний — по географическому принципу и с учетом того, чтобы в каждой из таких губерний проживало примерно по 10 миллионов человек.

По мнению Вадима Горшенина, изменение административно-территориального деления России является единственным выходом из сложившейся ситуации. 

"Создание губерний, о которых сколько лет подряд говорит Жириновский, передача властных полномочий от губернаторов полпредам, которые как раз и должны быть политическими лидерами и — наиболее вероятными кандидатами на высший государственный пост в стране. Нам должна быть дана возможность выбирать из тех, кто показал себя в качестве эффективного управленца большими территориями. А, учитывая, что действующие федеральные округа с экономической точки зрения более-менее сбалансированы, то у каждого могли бы быть примерно равные условия".

"Так что я бы говорил не о необходимости ликвидации института полпредов, а о потребности их преобразования, исходя из интересов безопасности и единства государства", — подчеркнул глава медиахолдинга "Правда.Ру".

Темы полпред сепаратизм вадим горшенин федеральный округ владимир жириновский
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