Почему простаивает дорогое медицинское оборудование?

Главная проблема современной России заключается в том, что у нас к решению государственных задач нередко "прилипают" исполнители с сугубо частными интересами.

Это очевидно и рядовым гражданам, и высшему руководству страны. 2020-й год станет годом активного освоения регионами средств федерального бюджета на развитие здравоохранения в части обеспечения высокотехнологичным оборудованием.

В конце 2019-го Президент РФ В. В.Путин провел три специализированных совещания по теме развития здравоохранения. Эта небывалая для такого уровня мероприятий плотность встреч по одной и той же тематике означает только одно — Президент страны требует от чиновничества не выполнения формальных планов, а реального положительного изменения ситуации в отрасли.

В своем послании Федеральному Собранию 15 января 2020 г. он отметил: "О здравоохранении люди судят, конечно же, не по цифрам и не по показателям. Человека, который вынужден ехать за десятки километров в поликлинику, тратить целый день в очереди или неделями ждать приёма у узкого специалиста, мало интересует, насколько выросла средняя продолжительность жизни в стране. Он думает о своей жизни — это понятно, — о своём здоровье, о том, как безо всяких препятствий получить качественную и своевременную медицинскую помощь".

К сожалению, в регионах нередки случаи, когда порочная связка заказчиков медтехники, лекарственных препаратов, и поставщиков работает скорее на ухудшение условий исполнения заказов, чем на решение насущных проблем медицинских учреждений и, в конечном итоге, пациентов.

Особенно остро эта проблема коснулась закупок высокотехнологичной техники. Поскольку сама логистическая цепочка, обеспечивающая факт поставки оборудования здесь гораздо длиннее и сложнее чем при продаже медикаментов. Если в последнем случае это упрощенно "выиграл тендер — привез партию медикаментов по назначенному адресу в нужном объеме и качестве в срок", то в случае с медицинским оборудованием окончанием поставки является факт монтажа и проведения первой медицинской манипуляции на пациенте. А это уже совсем другая история.

Нужно выиграть тендер на поставку,

нужно отследить, чтобы строители правильно подготовили помещение под оборудование,

нужно предельно качественно смонтировать оборудование,

обучить персонал медучреждения, а часто и помочь в подборе уникальных специалистов.

Особо остро задача поставки и активного использования сложной медицинской техники стоит сегодня в сфере онкологии. В России сегодня для этого созданы все условия: действует Национальная онкологическая программа 2030. В Россию безо всяких ограничений поставляются новейшие линейные ускорители для радиотерапии и полный набор других аппаратов, необходимых для диагностики и лечения рака.

Рак во многих случаях излечим! И это не просто лозунг. Ныне есть для этого и научная база, и техническая.

Проблема же заключается в том, что закупленное медицинскими центрами дорогое оборудование пылится мертвым грузом в целом ряде регионов. Месяцами и годами его не могут запустить!

Для справки: в день на новейшем аппарате для лучевой терапии можно пролечить до 90 человек. А в год это более 1,5 тысяч пациентов, которым провели полный курс лечения. Раньше о таком можно было только мечтать.

Но как правильно закупить такое оборудование? Как сделать так, чтобы оно в конечном итоге заработало в конкретном онкоцентре и начало приносить пользу людям, лечить онкобольных? Продать высокотехнологичное оборудование это не то же самое, что таблетками торговать. Здесь важна каждая мелочь — готовность помещения, мотивация персонала, доступность запчастей и высококачественный сервис, возможность обучать и постоянно повышать квалификацию специалистов, развивать научную базу. И на всем протяжении этого жизненного цикла важна плотная совместная работа регионального Минздрава, мед. учреждения и поставщика оборудования.

Что же происходит на самом деле? Коммерсантам от медицины зачастую важно просто продать дорогой аппарат. А монтаж, наладка, обучение персонала, сервис их уже не волнует. Деньги получены. Для многих чиновников от медицины тоже, видимо, вопрос своевременного запуска не столь актуален. Главное, чтобы не было претензий по самой процедуре закупки. В результате помещение под оборудование не готово, само оборудование в коробках простаивает в ангарах, мед персонал никто не обучает, а онкобольные умирают, не имея возможности получить высокотехнологичную помощь.

Упомянем результаты некоторых торгов по поставкам медтехники.

Так, конкурс на поставку в поликлиники Петербурга 38 рентгенодиагностических аппаратов на три рабочих места прошел в сентябре 2012 года. Закупка осуществлялась централизованно через городскую больницу N40. Тендер выиграло ЗАО "ИнтелМед", однако французские комплексы Stephanix, которые компания поставила в медицинские учреждения, нельзя было использовать, так как уже после закупки выяснилось, что они не сертифицированы на территории России. По словам координатора "Росмедицины" Андрея Пивоварова, это привело к тому, что пациенты вынуждены долго ждать очереди на обследование в рамках обязательного медицинского страхования или проходить его в других клиниках на коммерческой основе. В этой закупке был и еще один интересный аспект: по данным "Росмедицины", ЗАО "ИнтелМед" поставило оборудование с гораздо худшими техническими характеристиками, чем было указано в договоре. Компания предложила не самую низкую цену (460 млн. рублей против 387 млн., которые просил другой участник тендера — ООО "Антей-Мед"). В Петербурге разгорелся скандал. Оборудование с баснословной стоимостью простояло без работы полтора года.

Во Владимирской области разгорелся другой громкий скандал, связанный с закупкой компьютерного томографа для нужд областной клинической больницы. Следователи полагают, что его стоимость была сильно завышена. По данным информационного агентства "Про Владимир", весной этого года администрация приобрела для областной клиники медицинский томограф "Филипс Медикал Системс". Поставщиком выступила компания "БИМК-Кардио-Волга". Стоимость покупки составила 72 303 333 рубля. Правоохранительные органы начали следственные мероприятия, на время которых ни о какой эксплуатации этой "странно" купленной техники и речи быть не могло. Пострадали тысячи пациентов, нуждавшихся в современной КТ.

Вопиющая ситуация сложилась в Вологодской области. До сих пор не смонтированы и не введены в эксплуатацию два линейных ускорителя для лучевой терапии онкобольных, которые были закуплены уже более двух лет назад для областного онкодиспансера и больницы №2 (по 194 и 199 млн. рублей соответственно). Конкурс по закупке был невозможно затянут. Онкодиспансер, к примеру, завысил цену на ЛУ как минимум на 30-40 млн. рублей, а поставщики-конкуренты едва не сорвали торги своими жалобами. Непредумышленная, а, может, и предумышленная волокита местных медицинских начальников в организации конкурсов по закупке ЛУ видна всем. Причина подозрений кроется в их настойчивом стремлении осуществить закупку у "своего" поставщика.

Под "своего" и составлялись технические требования к закупаемым ЛУ и их монтажу. И это в регионе, где смертность от рака превышает любые областные и федеральные показатели!

Только за 9 месяцев 2019 г. количество раковых смертей составило 237 случаев на 100 тысяч населения!

По утверждениям онкологов, главными причинами роста смертности в регионе являются нехватка оборудования и кадров. Имеющееся оборудование давно уже морально устарело и сильно изношено, что приводит к его постоянным поломкам и выходу из строя. Больные раком вологжане ждут помощи, которая никак не дойдет до них из-за каких-то совершенно нелепых, не имеющих отношения к их смертельной болезни причин. Где-то в недрах медучреждений наверняка есть статистика, из которой видно, сколько онкобольных за это время получили следующую стадию рака.

Можно упомянуть многие "странности" и в деятельности компании ООО "МЕДЛАЙН", которая как-то умудрилась выиграть тендеры на поставку оборудования аж в 46-ти регионах. Вот только в большинстве случаев она была единственным участником так называемого конкурса.

И уж совершенно криминальной оказалась история с поставками медоборудования от такого поставщика, как ЗАО "МСМ-Медимпэкс" Дмитрия Балалыкина, фигуранта "дела о томографах". В свое время в Самаре разгорелся очередной скандал, уже который по счету в нашем списке! На момент определения победителя открытого конкурса, было 2 участника, однако одного из них (ООО "Первая медицинская компания"), предложившего оборудование фирмы Varian, неоспоримого лидера в мире в области производства радиологических аппаратов (и это оборудование соответствовало всем требованиям конкурса), с заявкой в 127 млн. рублей по формальным причинам отклонили от участия. Победил по неведомым причинам "МСМ_Медимпекс". Но из-за несоответствия техническому заданию и невозможности интеграции в комплекс радиотехнического оборудования в областном онкодиспансере, проданный им линейный ускоритель Elekta Synergy бездействовал более года. При этом очередь ожидания онкологических пациентов превышала полтора месяца…

Аналогичные скандалы уже отгремели в Кургане, Мурманске, Ульяновске, Смоленске, Кемерове и других региональных столицах.

В Ярославле, Курске и Красноярске закупленное оборудование спешно смонтировали лишь накануне 2020-го года. О практическом запуске и лечении пациентов речи пока не идет. А это снова означает простои и непролеченные больные.

В Екатеринбурге и Белгородской области закупленные ЛУ так и не встали в строй и поныне.

Если региональные минздравы и дальше будут проводить тендеры без учета всей необходимой квалификации и ответственности поставщика, без учета совместимости аппаратов, реальных нужд онкоцентров и уровня заболеваемости в регионе, то эффективность исполнения Национальной онкологической программы 2030 окажется под серьезной угрозой.

Давно уже пора составить список недобросовестных поставщиков, и не допускать их участия в тендерах до тех пор, пока они не исправят допущенных ранее ошибок. Но вот почему региональные чиновники от медицины этого не делают и продолжают работать с ненадежными поставщиками, у которых при ближайшем рассмотрении даже нет специалистов, способных качественно и в срок обеспечить сборку и запуск высокотехнологичного оборудования? Вопрос остается открытым.

Президент РФ в своем послании 15.01.2020 г. высказался и по этому поводу, отметив, что "закупки оказались фактически сорванными, и некоторые чиновники позволяли себе рассуждать так, будто речь шла о закупке канцтоваров: не беда, объявим новые конкурсы".

Так сколько тысяч жизней мы еще должны потерять, чтобы на отечественном рынке медицинского оборудования были востребованы только надежные и ответственные поставщики, а чиновники из региональных минздравов чувствовали бы личную ответственность за свои деяния?