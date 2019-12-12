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Автор Олег Артюков

"Это о-го-го": российские либералы опять на грани объединения

Политика » Партии

Лидер "Партии народной свободы" (она же ПАРНАС) Михаил Касьянов все-таки удивительный политик. После неудачи на выборах - естественного, в общем-то, для него состояния - он надолго исчезает из поля зрения. Чтобы затем появиться буквально из ниоткуда. Птица Феникс российского либерализма, одним словом.

Нет, конечно, Михаил Михайлович не бездельничает. Он часто ездит в другие страны. И не только отдыхать, а дабы рассказать, как в России все плохо, а будет еще хуже. Как правило, его прогнозы не сбываются, но беды в том никакой нет, поскольку про них обычно очень быстро забывают. Что, впрочем, ни в коем разе не мешает лидеру ПАРНАСа рассказать о том, где он побывал и перед какой аудиторией выступил.

Однако приближается новые избирательный цикл - в 2021 году пройдут выборы в Государственную Думу. А стало быть, пришла пора напомнить о себе и в родных пенатах.

В четверг лидер ПАРНАСа побывал в эфире на радиостанции "Эхо Москвы". После чего поделился радостью (стиль изложения автора сохранён):  "Удивительная история: итоги голосования - 78% слушателей считают, что "Союз Касьянова с Гудковым - это о-го-го". Не ожидал, думал, что граждан уже не волнует тема консолидации демократической оппозиции".

Да, похоже, избежать еще одного объединения "демократической оппозиции" не удастся. Речь о так называемой Гражданской коалиции. Вообще говоря, идею ее создания приписывает себе политолог Валерий Соловей, который в начале ноябре этого года сообщил, что ПАРНАС и Партия перемен Дмитрия Гудкова "одобрили объединительный призыв".

Правда, есть проблема - 25 ноября 2019 года Министерство юстиции подало в Верховный суд иск с требованием приостановить деятельность Партии перемен. Которая формально даже так не называется, поскольку создана была на базе партии "Гражданская инициатива". Добиться подтверждения переименования в Минюсте не получилось. Хотя одно время в лидерах партии значилась и Ксения Собчак. Которая, впрочем, интерес к ее деятельности давно утратила.

Но поскольку "союз Касьянова с Гудковым - это о-го-го", есть основания полагать, что из этой Гражданской коалиции попробуют все-таки что-то выжать. Ибо нет вещи более увлекательной, чем процесс объединения российских либералов. Особенно для самих участников этого процесса.

Темы дмитрий гудков валерий соловей михаил касьянов российские либералы гражданская коалиция
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"Это о-го-го": российские либералы опять на грани объединения
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