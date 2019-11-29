Дерусификация: почему не работает мягкая сила кокошника

За последние четверть века число владеющих русским языком граждан государств бывшего Советского Союза сократилось почти на треть. Такие данные приведены в докладе Центра социологических исследований. Это подведомственная Минобрнауки организация, так что данные вполне официальные.

Подчеркивается, в частности, что в 1990 году русским языком владели 119,5 миллиона граждан советских республик (за исключением Российской Федерации). К 2015-му их число уменьшилось до 82,5 миллиона.

Сокращается и число изучающих русский язык школьников и учащихся колледжей в прибалтийских государствах и СНГ. Если на начало 2004 года их число достигало 11,3 миллиона человек, то в 2018-м их осталось лишь около 7,5 миллиона.

Впрочем, есть и исключения. За 2014-2018 годы выросло число изучающих русский язык в Таджикистане и Узбекистане. А политика вытеснения русского языка на Украине компенсируется за счет Луганской и Донецкой народных республик, где школы полностью перешли на русский язык.

Российские власти объясняют проблемой сознательной политикой "пещерных русофобов" в ряде сопредельных государств. И это действительно так — наиболее яркие примеры можно наблюдать в Прибалтике и на уже упоминавшейся Украине. Но едва ли это единственная причина.

Заместитель заведующего кафедрой стран постсоветского зарубежья РГГУ Александр Гущин считает, что сокращение числа владеющих русским языков — объективный процесс.

"В Советском Союзе русский язык был языком межнационального общения и государствообразующим. При распаде страны, когда образовываются новые национальные государства, национальные элиты начинают заниматься не просто многовекторной политикой или переориентацией своей внешней политики на другие центры силы. Они отчетливо начинают заниматься и такими параметрами как языковая и главным образом историческая политика", — подчеркнул эксперт.

"Национализм новых государств и элитостроительство в целом ряде случаев, конечно, объективно способствовали тому, что национальный язык должен был выдвигаться на первый план, потому что он как бы был основой, столпом этой новой элиты. Даже если она трансформировалась из старой советской", — отметил Александр Гущин.

Он подчеркнул, что этот процесс не везде шел и идет равномерно — в каких-то странах больше негативного отношения к русскому языку, в каких-то меньше.

Но и сама Россия долгое время не занималась странами постсоветского пространства, что не могло не сказаться на ситуации с изучением русского языка в этих государствах.

"Это до сих пор сказывается. Западноцентричность нашей жизни во всех ее аспектах (социальной, ментальной, образовательной, научной) сказалась на том, что мы зачастую малое внимание уделяли проблемам наших соотечественников. Это касается миграционной политики, которую уже сотню раз критиковали, это касается проблемы поддержки наших соотечественников, забюрократизированности наших структур, отсутствие каких-то инновационных и новых смыслов в деятельности этих структур", — подчеркнул эксперт.

"Условно говоря, мягкая сила кокошников хороша или мягкая сила, которая основывается на прошлом. Но она недостаточна для того, чтобы привлечь молодежь из стран СНГ в Россию и сделать из России образ будущего, сформировать в виде России такой привлекательный субъект, который через изучение русского языка позволит действовать социальным лифтам в этих странах", — сказал он.

"Мы много упустили с точки зрения нашей политики по отношению к соотечественникам и, в целом, с точки зрения нашей политики на постсоветском пространстве", — считает Александр Гущин.

"Сказать, что все потеряно, нельзя. Мне кажется, что период отторжения постепенно проходит и начинается в некоторых странах восстановление, понимание того, что Россия как ближайший сосед все равно будет иметь очень серьезное значение для общества этих стран", — подчеркнул эксперт.

В заключение напомним, как жестко отстаивает права этнических венгров Будапешт. В частности, уже много месяцев власти Венгрии резко критикуют политику Украины относительно преподавания в школах на языках национальных меньшинств. И не только критикуют, но и блокируют совместные проекты, в том числе в рамках НАТО.

Разумеется, масштаб проблем разный. Что подразумевает и вариативность их решения. Странно было бы, например, занимать жесткую позицию в диалоге с руководством страны, которое настроено на диалог.

Но чего у венгров не отнять, так это последовательность. Вот на это стоило бы обратить внимание. Потому что бывает и так, что стоит правительству какого-нибудь постсоветского государства немного смягчить риторику в отношении того же русского языка, как в Москве предпочитают сделать вид, что проблема в прошлом. Тогда как на самом деле она никуда не делась.

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