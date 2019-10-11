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Автор Редакция рубрики "Политика"

Почему коммунисты умнее либералов?

Политика » Партии print

Допустимо ли участие левых в либеральных протестах? Насколько политизированы протестующие на самом деле? Почему кандидаты в Мосгордуму от Объединенной коммунистической партии шли по спискам Коммунистов России? Достижимо ли в России единство левых?


Достижимо ли в России единство левых?

На эти и другие вопросы "Правды.Ру" ответил первый секретарь Объединенной коммунистической партии Владимир Лакеев.

Читайте начало интервью:

Глава ОКП: почему коммунисты участвуют в протестах

Дожили: коммунисты в строю либералов

Когда несанкционированные акции левых неизбежны?

— Владимир Иванович, два года назад вы проводили акцию "Антикапитализм". Поскольку власти Москвы вам не дали разрешения, вы организовали ее в виде народного гуляния. Многих участников, в том числе вас, арестовали. И много либералов пришло вам на помощь?

— А их вообще там не было.

— А почему же вы сейчас с ними в одном ряду?

— Потому что мы умнее либералов, смотрим на все вещи шире и беспокоимся не столько о своем пиаре, сколько о том, чтобы объяснять людям, которые неполитизированы, но имеют определенный интерес к политике, что происходит, что есть нынешний режим, есть либералы и коммунисты, что есть и КПРФ, которая говорит одно, а делает другое.

Мы должны работать не только друг с другом, не только проводить собрания, чтобы критиковать руководителя, а руководство критикует актив, что он плохо работает. Не только проводить свои съезды. Это все нужно, это необходимо. Это мы, в общем, научились делать. Наш третий съезд был хорошо организован.

Но главное — все-таки объяснять людям. Один человек объяснит в течение недели одному человеку. Другой в течение недели с тремя поговорит. А на акции каждый из нас имеет возможность пообщаться с десятком людей. Тем более, что на этих акциях либералов в основном молодые люди, с которыми и нужно работать.

А Навального и прочих либералов и не слушает никто из тех, кто приходит на эти акции. Они даже не смотрят на трибуну. Они беседуют между собой. Как сейчас выражаются, тусуются. Политическая тусовка. Что ж нам не прийти на эту тусовку и не поработать, как и должна работать любая политическая партия? Тем более, коммунистическая.

Были бы акции, которые организовали трудовые коллективы, заводы, фабрики и прочие, мы бы с большим удовольствием туда пошли, но их нет. Трудовые коллективы молчат. Это, к сожалению, тоже факт. Даже в прошлом году были не очень широкомасштабные, но все-таки прошли повсеместные и порой достаточно внушительные акции против того, что называется пенсионной реформой.

Но в России даже тогда ни одну акцию не организовал ни один трудовой коллектив по собственной инициативе. Хотя в каждом трудовом коллективе, тем более крупном, есть немало людей, которых это пенсионное изменение в законодательстве касается в первую очередь. Фактически это касается всех, тем более работающих.

Но наши профсоюзы и люди из разных партий, которые работают в трудовых коллективах, сами являются членами трудового коллектива, проявляют пассивность, к сожалению. Временно проявляют, я надеюсь. И надеюсь, что со временем все это будет по-другому.

Вот как раз в этом направлении, для этого мы и работаем. В том числе на этих мероприятиях, инициаторами которых сами не являемся. Но мы должны не упускать такие возможности, а эффективно их использовать.

— А Объединенная коммунистическая партия является авангардной партией?

— Нет, конечно.

— То есть вы не авангард?

— Да, мы сейчас далеко не ведущая политическая сила, но мы стремимся стать авангардной партией. В этом смысле мы, конечно, партия пролетарского авангарда, это безусловно.

— Так кто же все-таки виноват, что трудовые коллективы сами по себе? Ведь одна из ленинских новаций в марксизме была именно привнесением марксизма в трудовые народные массы.

— Безусловно, это так. Мы этим и занимаемся, в том числе на митингах, в том числе вот на тех акциях, где есть и либералы, и многие другие течения, и еще больше неопределившихся людей, недовольных нынешним положением и политикой властей. Ну, в конце концов, я опять ссылаюсь на 1917 год — на февраль. Некоторые говорят, что там большевиков не было. Большевики были.

— Там Шляпников был.

— И не только. Большевики там были, уже в этих событиях они активно участвовали. Калинин, например, освобождал тюрьму "Кресты". Он не просто участвовал с кем-то там, а вел за собой народ, чтобы освободить политзаключенных. И хотя началось все это достаточно стихийно, большевики сразу же пошли в массы, сразу там активно работали во многих местах и по многим направлениям.

— Согласен, но сейчас получается, что левые будут и дальше только подпевкой на акциях сторонников либерального реванша до тех пор, пока не удастся достичь мало-мальского единства левых движений? Ведь само название Объединенной коммунистической партии предполагает единство левых, стремления их объединить.

— Безусловно. Вначале о подпевках. Да, есть угроза для любой левой организации, в том числе для ОКП, что они могут оказаться в силу ошибочных действий в качестве подпевок либералам. Мы это понимаем и делаем все, чтобы такой в роли подпевал не оказаться.

Теперь о единстве левого движения. Да, наши товарищи вышли, два товарища, Зоммер и Митина, на московские выборы от партии "Коммунистов России". Хотя пропагандируют цели и задачи нашей партии. Даже наглядная агитация об этом говорит. Они, конечно, получили поддержку от других левых движений, которые в том числе помогали собирать подписи.

Мы не просто проводим консультации с Российской коммунистической рабочей партией. Мы уже, можно сказать, находимся в разгаре этих консультаций. Процесс идет, безусловно. "Коммунисты России" прекрасно знают, что мы находимся на пути объединения с РКРП. Тем не менее, у нас с партией "Коммунисты России" — с рядовыми членами и даже с руководителями — нормальные партнерские отношения. И об этом говорит факт выдвижения от партии "Коммунисты России" Зоммера и Митиной.

Беседовал Саид Гафуров

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Темы протесты коммунисты точка зрения владимир лакеев коммунисты россии экспертное мнение выборы в мосгордуму объединенная коммунистическая партия
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