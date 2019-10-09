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Автор Редакция рубрики "Политика"

Когда несанкционированные акции левых неизбежны?

Политика » Партии print

Почему в протестах перед выборами в Мосгордуму участвовали представители коммунистического движения, которых либералы всегда прессовали? На эти и другие вопросы "Правды.Ру" ответил первый секретарь Объединенной коммунистической партии Владимир Лакеев.


Достижимо ли в России единство левых?

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— Владимир Иванович, вы сказали, что у нас правит олигархат. Но все-таки в России можно публично предъявлять претензии власти. Мы сидим в студии, член Объединенной коммунистической партии может открыто говорить, критикует власть. На Украине, где как раз прямая власть олигархата, где либеральный реванш состоялся, членство в Коммунистической партии — само по себе уже преступление. Если ты говоришь, что ты коммунист или носишь значок с серпом и молотом, тебя сажают в тюрьму.

— Да, есть такие случаи. Но коммунисты там проводят съезды, не в Женеве проходят съезды, они на Украине проводят свои съезды, продвигают выборные программы.

— Но только за убеждения арестовали первого секретаря украинского комсомола, украинского союза молодежи. Его там просто калечат…

— Да, его арестовывали. Безусловно, у нас совсем не так…

— Прогрессивно-социалистическая партия вынуждена была полностью отказаться даже от "социалистического" в своем названии. И в этой ситуации идти вместе с такими же либералами, которые на Украине привели к власти киевских путчистов, разве оправданно? Это сознательный выбор попутчиков ОКП? Учитываете ли вы угрозы, или считаете, что сейчас это не актуально, а потом — как получится?

— Действительно, условия, в которых действуют сегодня в России левые, в том числе и Объединенная коммунистическая партия, безусловно, намного более комфортные, чем условия, в которых действуют наши украинские единомышленники или, тем более, наши единомышленники в республиках Средней Азии. Но мы ни на какой блок ни с каким Навальным, ни с какой конкретной политической силой не идем.

Мы не считаем их ни нашими союзниками, ни даже временными попутчиками. Но мы поддерживаем, участвуем в этих акциях, если они разрешены. Мы приходим на эти акции в первую очередь для того, чтобы поддерживать связь с людьми. Мы не приходим на несанкционированные акции. Не потому, что мы такие трусы, а потому, что организаторы, руководители этих движений вольно или невольно, скорее всего, вольно, провоцируют власти на разгон таких акций.

Посмотрите, что было. Им дали проспект Сахарова. Они не пошли, потому что разгонять их там не будут. Они пошли на Тверскую, зная, что здесь будет силовое противостояние. Безусловно.

Есть и вторая причина, почему мы не ходим на несанкционированные акции. Она, может быть, даже не менее, а более важная, чем причина провокационности действий руководителей.

На несанкционированных акциях мы не продемонстрируем товарищам нашу позицию, не раздадим наши листовки. Мы раздавали их 10 августа, и на акциях КПРФ, и до этого, поднимали наши флаги. Люди шли к нам, беседовали. Мы работали с людьми, объясняли, что есть такая Объединенная коммунистическая партия, что она поддерживает, что не поддерживает.

На несанкционированной акции это сделать невозможно. Там можно прийти и, если повезет, уйти, а если не повезет, то отправиться на несколько часов в отделение или еще куда-то. Я понимаю, что есть причины, по которым несанкционированные, несогласованные акции, наверное, неизбежны.

Возьмите царскую России, вспомните, как Горький описывает все это в романе "Мать". Нельзя было выйти с красным флагом, но они все равно пошли. Там стреляли, Павла Власова забрали, в тюрьму посадили. Это было неизбежно. Конечно, другая совершенно обстановка тогда была. Но я вспоминаю и 2017 год. Другой исторический контекст. Мы проводили акцию "Антикапитализм". Власти Москвы не давали ничего.

Я неоднократно в течение времени подготовки этой акции говорил с Департаментом региональной безопасности Москвы: "Дайте любой район, Люблино, Медведково. Молодые люди приехали сюда из регионов. Хотят пройтись, хотят высказать свое отношение к этой системе под названием "капитализм". Ответ: "Ничего не дадим!" В нарушение любых законов. "Ничего не дадим, нигде".

Ну если ничего и нигде не дают, мы решили провести даже не несогласованную акцию, а типа народного гуляния. Пришли с Сергеем Удальцовым, Удальцова — раз! — сразу забрали, даже не погулял, без объяснения, без всего. Я только рот открыл, посмотрел, как его забирают. Через пять минут и меня забрали, и еще целый ряд наших товарищей. Вот здесь мы были вынуждены пойти на такую акцию, потому что ничего не давали. Другого выхода, никакой возможности просто не было.

Беседовал Саид Гафуров

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Темы левые протесты коммунисты точка зрения владимир лакеев экспертное мнение несогласованные митинги объединенная коммунистическая акция
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