Как объединяются коммунисты России?

Какие разногласия есть среди левых? Являются ли они программными и непримиримыми? Как идет работа по объединению разных коммунистических партий и движений в единую структуру? На эти и другие вопросы "Правде.Ру" ответил первый секретарь Объединенной коммунистической партии (ОКП) Владимир Лакеев.



Достижимо ли в России единство левых?

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— Владимир Иванович, на выборах в Мосгордуму ОКП выдвинула кандидатов на двух участках — Зоммера и Митину. Они оба получили поддержку от "Коммунистов России". С другой стороны, ОКП начала консультации с Российской коммунистической рабочей партией и с "РОТ-фронтом" о возможном объединении.

При этом известно, что "Коммунисты России" и РКРП друг друга люто ненавидят. Как себя в этой ситуации ощущает Объединенная коммунистическая партия, на что надеется? Удастся ли вам сломать стену между РКРП и "Коммунистами России"? Возможно ли вообще в России единство левых?

— РКРП знает, что Зоммер и Митина, в общем-то, идут от партии "Коммунисты России", но они продолжают с нами консультационную работу по объединению. Это говорит о том, что не партии ненавидят друг друга, а часть руководства одной партии испытывает крайне негативное отношение к части руководства другой партии.

Речь идет не о рядовых членах, которые сохраняют дружеские отношения и часто активно действуют вместе. Тем более, у нас и с "Коммунистами России" есть одна общая, такая родовая, если хотите, черта: мы в основном — на 80 процентов — вышли из КПРФ, "Коммунисты России" на 90 процентов вышли из КПРФ. Когда-то мы были в одной организации, причем не какой-то там годик-два, а годами…

— А РКРП нет?

— РКРП нет. Что касается перспектив, я всегда товарищам говорю, что мы создадим новую объединенную партию. Условное название — "Объединенная коммунистическая рабочая партия" (ОКРП). Таким образом вопрос о том, как относиться к "Коммунистам России", будет решать не ОКП, которая вольется в эту партию и создаст ее, не РКРП, которая вместе с ОКП создаст ее, а уже новая партия будет смотреть на этот вопрос.

Уже там мы будем не спорить друг с другом, а думать и решать будут те, кого в руководящий состав этой новой партии изберут. Безусловно, от этого не уйти. Но это вопрос времени. Может быть, мы предложим товарищам из "Коммунистов России", если интеграционный процесс пойдет успешно, к нему присоединиться.

Они пока не хотят присоединяться. Сурайкин на самом деле говорил: "Мы готовы всех принять при условии, что я останусь первым секретарем, а Лакеев или кто-то еще будет вторым". Нет, мы говорим об объединении. Почему мы так стоим за это объединение? Потому что чисто психологически это будет важнейший фактор, влияющий на умы и настроения очень многих левых, ведь такого масштабного объединения еще не было.

Мы уже фактически объединились с "Трудовой Россией". Хотя движение "Трудовая Россия" тоже осталось, но наиболее активные члены "Трудовой России" вступили в ОКП, встали на учет к нам. Ведь там движение, а у нас партия, поэтому одно другому не мешает, а наоборот, помогает.

Они вошли индивидуально. Есть очень деятельная организация, правда небольшая, — "Новое коммунистическое движение". Там при создании партии был процесс единства с "Революционной рабочей партией" покойного Биеца. Они участвуют. На акции, скажем, 10 августа они не просто к нам подошли, но и под нашими знаменами вместе шли представители одного из звеньев РРП, где Зибовский и Сидоренко. Они были с нами.

То есть объединительный процесс идет, если он дойдет до финала, случится это объединение между РКРП и ОКП. Если это произойдет, то это заставит призадуматься и посмотреть по-новому на возможности интеграции коммунистов в одну политическую структуру всех. Сегодня в эти возможности, по большому счету, многие даже не верят. Поэтому все они так и будут по разным квартирам сидеть. А когда это будет единство, изменится настроение очень многих. Это очень важно.

— Речь идет именно о создании единой партии, не блока?

— Ну, конечно, не блока. Что касается разных блоков, то в нашем горкоме перед большими акциями, 7 ноября, 1 мая, например, работает штаб. Он проводит всевозможные консультации по будущим массовым акциям. По сути дела, это уже есть блок. Мы договариваемся, кто выступает на совместных акциях, кто подписывает заявку, обсуждаем все вопросы.

У нас есть МОК — Межрегиональное объединение коммунистов, куда входят не коллективные партии, а отдельные члены. Туда входят, в том числе и в руководство, члены партии "Коммунистов России", партии нашей и профсоюзов. Туда входит небезызвестный председатель Центрального комитета Партии трудящихся мигрантов Каримов и члены Профсоюза трудящихся мигрантов.

В руководство МОК входят даже члены КПРФ, правда не в Москве, а в регионах. Но и в Москве, кстати, тоже есть члены КПРФ, которые входят в МОК. Это тоже интересная организация. Как сейчас принято говорить, хорошая площадка для обсуждений, для того чтобы люди лучше знали друг друга. МОК зарегистрирован как общественная организация. Это тоже фактор и факт объединения. Но оно, опять-таки, не такое масштабное и тесное, чтобы потрясти людей.

— А объединение РКРП и ОКП будет масштабным?

— Да. Для тех, конечно, кто варится в этом котле, интересуется, это будет очень важно. А многие далекие от коммунистического движения люди сейчас даже не знают, что есть ОКП и РКРП. Для них коммунисты — это Зюганов и все. Конечно, это будет важнейшим событием для левых, а не для всего народа и, тем более, для мировой общественности. Хотя мировая коммунистическая общественность с интересом прореагирует на этот факт, безусловно.

Беседовал Саид Гафуров

К публикации подготовил Юрий Кондратьев