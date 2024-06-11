Учёные выяснили, почему кошки любят есть траву

Кошки — известные хищники, но иногда они проявляют странное поведение, когда начинают есть траву. Хотя это может показаться необычным, существует несколько научных объяснений того, почему кошки едят траву.
Одной из основных причин, почему кошки едят траву, является её способность помочь им очистить желудок. При употреблении травы кошки иногда могут вызывать рвоту, что помогает им избавиться от непереваренных остатков пищи или шерсти в их желудке.
Трава содержит клетчатку, которая может помочь стимулировать пищеварение у кошек. Это особенно полезно для кошек, у которых возникают проблемы с желудком или кишечником.
Некоторые виды травы содержат витамины и минералы, которые могут быть полезны для кошачьего организма. Например, трава может содержать фолиевую кислоту или витамин С, которые могут быть полезны для здоровья кошек.
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