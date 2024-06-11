Как кормить собаку: ошибки допускает каждый

Ветеринары рассказали, как кормить собаку

2:31 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Планируя приобретение собаки, важно заранее продумать рацион для своего четвероногого друга.

Фото: flickr.com by Nenad Stojkovic is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Правильно сбалансированное и качественное питание является одним из ключевых факторов, влияющих на здоровье и благополучие питомца.

Существует два основных типа кормления собак — натуральное питание и готовые корма (сухие или консервированные). Каждый из этих вариантов имеет свои плюсы и минусы, о которых подробнее рассказано ниже.

Натуральное питание Чтобы такое кормление приносило только пользу, рацион собаки должен быть правильно организован и включать разнообразные крупы, мясо и субпродукты, овощи и кисломолочные продукты.

К плюсам натурального питания можно отнести:

Натуральная пища обходится дешевле готовых кормов.

Хозяин уверен в составе пищи.

Для многих владельцев важна натуральность данного метода.

Однако натуральное кормление имеет и свои минусы:

Неопытному владельцу сложно сбалансировать рацион, что может привести к расстройствам ЖКТ или аллергии.

Приготовление пищи для питомца требует значительных временных и физических затрат.

Если собака питается исключительно кашами с мясом, необходимо вводить сезонные витамины, что может быть дорого.

Выбирая натуральное питание для своей собаки, стоит учитывать все факторы и тщательно изучать информацию, чтобы избежать проблем с ЖКТ с раннего возраста.

Готовые корма

В наше время на рынке представлено множество фирм, предлагающих разнообразные готовые корма для собак. У такого питания есть свои плюсы и минусы.

Плюсы готовых кормов:

Качественные корма имеют идеально сбалансированный состав, включающий суточную норму витаминов и микроэлементов.

Современные производители предлагают разнообразные корма, подходящие для конкретных пород, размеров и возрастов собак.

Экономия времени на приготовление пищи.

Минусы готовых кормов:

Качественные корма могут быть дорогими.

Дешевые корма могут содержать некачественные ингредиенты, что может привести к нарушениям ЖКТ.

У каждого из методов кормления есть свои сторонники, но основное требование к владельцу остаётся неизменным — рацион должен быть сбалансированным, а продукты — свежими и качественными.