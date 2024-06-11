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Агрессия у них в крови: несколько пород собак, которые могут напасть на своего хозяина

Кинологи назвали агрессивные породы собак

2:59
Зоосфера » Собаки

Не все породы собак обладают спокойным характером: некоторые из них требуют не только твёрдого руководства ответственного владельца, но и профессиональной дрессировки.

Кинологи назвали агрессивные породы собак
Фото: Wikipedia by Daniel Stockman is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

Как правило, это касается бойцовых пород: эти собаки были выведены специально для нападений на других животных и победы в схватках.

По этой причине у них на генетическом уровне заложен высокий уровень агрессии.

С какими породами нужно быть особенно осторожными:

Волкособ

Это одна из тех пород, которые появились в результате скрещивания дикого волка и немецкой овчарки. Гены дикого зверя в этой собаке проявляются довольно сильно.

Заводчики отмечают, что такие собаки могут быть либо доминантными, либо трусливыми. В первом случае с ранних месяцев необходимо демонстрировать собаке, что именно вы являетесь лидером стаи.

Если волкособ сомневается в вашем авторитете, он может проявить агрессию. Эта порода собак способна нападать на человека.

Питбуль

Большинство бойцовых пород обладают агрессивной предрасположенностью. Это объяснимо, так как питбулей разводили для участия в собачьих поединках.

Позже в питбулях увидели потенциал для семейной собаки: они действительно могут быть ласковыми, дружелюбными и мирными.

Однако для того, чтобы получить спокойного пса, необходимо заниматься его воспитанием: часто требуется помощь профессионального кинолога.

Неаполитанский мастиф

Мощные и внушительные мастифы часто используют свою агрессию в мирных целях: их нередко привлекают для охраны. Заводчики предупреждают, что неаполитанскому мастифу нужен опытный кинолог, так как характер у этой породы очень сложный.

При правильной дрессировке мастиф станет послушным питомцем.

Если не уделять должного внимания воспитанию, можно получить неуправляемую машину для убийства: неаполитанский мастиф намного сильнее человека и может причинить серьёзный ущерб за считаные минуты.

Аргентинский дог

Эта порода также была выведена специально для проведения собачьих боёв, поэтому у неё имеются проблемы с агрессивным и доминантным поведением.

Чтобы аргентинский дог был послушным и не представлял угрозы для членов семьи, ему нужно обеспечивать большие физические нагрузки, чтобы у него не возникало желания проявлять агрессию.

Тоса-Ину

Это бойцовая порода из Японии. В своей родной стране эти собаки не только популярны, но и уважаемы: в Японии с особым почетом относятся к спортсменам.

В Японии до сих пор разрешены собачьи поединки, поэтому эта порода склонна к агрессии.

Если вы решите стать владельцем этого азиатского бойца, то в ряде стран потребуется специальное разрешение на содержание потенциально опасного животного.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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