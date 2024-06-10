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Как научить собаку команде "голос": самые опытные кинологи не делятся этим секретом

Эксперты рассказали, как научить собаку команде "голос"

2:27
Зоосфера » Собаки

Знаете ли вы, что собаки лают исключительно для того, чтобы привлечь внимание человека?

Эксперты рассказали, как научить собаку команде "голос"
Фото: Flickr by Майя Дюмат is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

При общении между собой собаки скулит, воют, рычат, но не лают. Австралийские динго и новогвинейские поющие собаки вообще не умеют лаять.

Иногда способность подавать голос является характерной чертой определенной породы. Гончие собаки известны своей громкостью и красотой тембра. По лаю лайки охотник может определить, нашла ли собака зверя или птицу. Овчарки и пастушьи собаки часто и громко лают при работе со стадом коров или овец.

Борзые и молоссы редко и неохотно лают. Маленькие собачки часто лают из-за эмоциональности, неуверенности и недостатка воспитания. Северные ездовые собаки предпочитают выть, а бассенджи вообще не умеет лаять.

Команда "Голос" входит в общий курс дрессировки. Этому навыку обучают охотничьих, служебных и поисково-спасательных собак. Этот навык необходим для поиска наркотических и взрывчатых веществ — собака должна сесть рядом с найденным и подать голос.

Есть несколько способов научить собаку подавать голос:

  • Поддразнить щенка кусочком лакомства в кулаке. Как только щенок тявкнет, поощрить его.
  • Привязать собаку и бросить игрушку неподалеку, но вне досягаемости. Как только собака залает, вернуть ей игрушку.
  • Для служебных собак: фигурант дразнит собаку, чтобы вызвать лай.
  • Один член семьи уходит от собаки, другой держит на поводке. Когда собака лает, поощрить ее лакомством.
  • Подражательный метод — щенок повторяет лай за обученной собакой.
  • Оперантное научение — наблюдать за собакой и поощрять за лай, произнося команду "Голос".

Позже можно варьировать эту команду, научив собаку "Тихо" или даже лаять шепотом. Эта команда может пригодиться, чтобы позвать на помощь, отпугнуть злоумышленника, обозначить найденную вещь или добычу.

Например, звонкий лай норной собаки помогает охотнику найти ее в борьбе с барсуком. Команда "Голос" также полезна для пустолайки — собака перестает лаять без команды.

Занимайтесь дрессировкой вашей собаки и любите ее!

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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