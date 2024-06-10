Как научить собаку команде "голос": самые опытные кинологи не делятся этим секретом

Знаете ли вы, что собаки лают исключительно для того, чтобы привлечь внимание человека?
При общении между собой собаки скулит, воют, рычат, но не лают. Австралийские динго и новогвинейские поющие собаки вообще не умеют лаять.
Иногда способность подавать голос является характерной чертой определенной породы. Гончие собаки известны своей громкостью и красотой тембра. По лаю лайки охотник может определить, нашла ли собака зверя или птицу. Овчарки и пастушьи собаки часто и громко лают при работе со стадом коров или овец.
Борзые и молоссы редко и неохотно лают. Маленькие собачки часто лают из-за эмоциональности, неуверенности и недостатка воспитания. Северные ездовые собаки предпочитают выть, а бассенджи вообще не умеет лаять.
Команда "Голос" входит в общий курс дрессировки. Этому навыку обучают охотничьих, служебных и поисково-спасательных собак. Этот навык необходим для поиска наркотических и взрывчатых веществ — собака должна сесть рядом с найденным и подать голос.
Есть несколько способов научить собаку подавать голос:
Позже можно варьировать эту команду, научив собаку "Тихо" или даже лаять шепотом. Эта команда может пригодиться, чтобы позвать на помощь, отпугнуть злоумышленника, обозначить найденную вещь или добычу.
Например, звонкий лай норной собаки помогает охотнику найти ее в борьбе с барсуком. Команда "Голос" также полезна для пустолайки — собака перестает лаять без команды.
Занимайтесь дрессировкой вашей собаки и любите ее!
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