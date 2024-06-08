Какие собаки страдают от кастрации больше всего: далеко не все одинаково воспринимают эту операцию

Ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе выявили, какие собаки находятся в наибольшей опасности после кастрации.
К этой категории специалисты отнесли собак смешанных пород, вес которых превышает 19 килограммов.
Такие собаки сталкиваются с повышенным риском для здоровья при проведении кастрации в раннем возрасте.
Исследователи утверждают, что большинство пород являются смешанными.
Кроме того, ученые обращают внимание на то, что после кастрации у собак развиваются заболевания суставов в пяти весовых категориях. В то же время ветеринары отмечают, что риск развития таких заболеваний у более тяжелых собак значительно выше по сравнению с теми, которые не подвергались данной процедуре.
Известно, что кастрацию и стерилизацию собак рекомендуется проводить до достижения ими 6-месячного возраста.
Однако авторы нового исследования рекомендуют пересмотреть эти ветеринарные требования.
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