Какие собаки страдают от кастрации больше всего: далеко не все одинаково воспринимают эту операцию

Ветеринары рассказали, какие собаки страдают от кастрации больше всего

1:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе выявили, какие собаки находятся в наибольшей опасности после кастрации.

Фото: flickr by Дирк Фордерштрассе is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

К этой категории специалисты отнесли собак смешанных пород, вес которых превышает 19 килограммов.

Такие собаки сталкиваются с повышенным риском для здоровья при проведении кастрации в раннем возрасте.

Исследователи утверждают, что большинство пород являются смешанными.

Кроме того, ученые обращают внимание на то, что после кастрации у собак развиваются заболевания суставов в пяти весовых категориях. В то же время ветеринары отмечают, что риск развития таких заболеваний у более тяжелых собак значительно выше по сравнению с теми, которые не подвергались данной процедуре.

Известно, что кастрацию и стерилизацию собак рекомендуется проводить до достижения ими 6-месячного возраста.

Однако авторы нового исследования рекомендуют пересмотреть эти ветеринарные требования.