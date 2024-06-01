Как на собаке отразится нехватка витаминов: ответ ветеринаров

Для обеспечения активности и здоровья собаки, её рацион должен быть сбалансированным. Это значит, что питомец должен получать все необходимые витамины и минералы с пищей. Если у любимца дефицит важных веществ, появляются определенные признаки.
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На что следует обратить внимание:
Собака неожиданно начала интересоваться несъедобными предметами. Например, может облизывать стены или есть мел. Эксперты считают, что это явный признак нехватки кальция.
Состояние глаз. Если появились помутнения или слезотечение, необходимо добавить в рацион источники витамина А. Ухудшение состояния шерсти при дефиците витаминов заметно невооруженным глазом.
При авитаминозе собака может стать вялой, много спать и не проявлять инициативы на прогулках. В таком случае рекомендуется подбирать витаминные комплексы.
Некоторые владельцы замечают, что их питомцы начинают есть фекалии, как на улице, так и дома (особенно если в доме есть кошка). Это может означать, что собака нуждается в витаминах группы В.
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