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Как на собаке отразится нехватка витаминов: ответ ветеринаров

Ветеринары рассказали, как на собаке отражается нехватка витаминов

1:13
Зоосфера » Собаки

Для обеспечения активности и здоровья собаки, её рацион должен быть сбалансированным. Это значит, что питомец должен получать все необходимые витамины и минералы с пищей. Если у любимца дефицит важных веществ, появляются определенные признаки.

Ветеринары рассказали, как на собаке отражается нехватка витаминов
Фото: openverse.org by CarolineG2011 is licensed under CC BY-SA 2.0.

На что следует обратить внимание:

  • Собака неожиданно начала интересоваться несъедобными предметами. Например, может облизывать стены или есть мел. Эксперты считают, что это явный признак нехватки кальция.
  • Состояние глаз. Если появились помутнения или слезотечение, необходимо добавить в рацион источники витамина А.
    Ухудшение состояния шерсти при дефиците витаминов заметно невооруженным глазом.
  • При авитаминозе собака может стать вялой, много спать и не проявлять инициативы на прогулках. В таком случае рекомендуется подбирать витаминные комплексы.
  • Некоторые владельцы замечают, что их питомцы начинают есть фекалии, как на улице, так и дома (особенно если в доме есть кошка). Это может означать, что собака нуждается в витаминах группы В.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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