Лучшая кличка для лучшей собаки: как подобрать нужную

Россиянам рассказали, как выбрать кличку для собаки

3:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Многие утверждают, что собака — лучший друг человека, и эту особую связь трудно понять тем, у кого никогда не было питомца.

Фото: openverse.org by www.sebastian.rieger.photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Хотя собаки не могут разговаривать, между ними и их владельцами часто устанавливается взаимопонимание, когда оба знают, что чувствует и чего хочет другой. Эти отношения строятся на уникальной связи.

Одним из ключевых моментов в установлении этих отношений является выбор имени для щенка.

Это может показаться простым, но на самом деле выбор имени для собаки требует внимательного подхода. Имя, данное питомцу, будет сопровождать его всю жизнь.

Короткое имя

Важно, чтобы имя было коротким. Собаки лучше воспринимают имена из одного-двух слогов. Например, назвать собаку "Макс" проще, чем "маленький помощник Деда Мороза" (как в "Симпсонах"). Если у собаки уже есть длинное имя, попробуйте сократить его, например, "Бернардо" можно превратить в "Берни".

Оригинальность

Учтите, что собака часто будет на улице среди других собак. Имя должно быть оригинальным, чтобы выделяться и не вызывать путаницу. Классические имена типа "Рекс" могут привести к тому, что откликнется сразу несколько собак.

Учитывать внешний вид

Перед тем как назвать собаку, обратите внимание на ее внешность: уши, глаза, окрас или другие отличительные черты. Это может дать идеи для имени. Например, маленькую собаку не стоит называть "Брут". Имя должно соответствовать внешнему виду питомца. Лучше подождать несколько дней, чтобы окончательно выбрать подходящее имя.

Наблюдать за личностью питомца

Личность щенка также может стать источником вдохновения. Дайте ему несколько дней на адаптацию, чтобы понять, как он себя ведет: много ли ест, любит ли играть, спать или лаять. Это поможет выбрать имя, которое будет отражать его характер.

Использовать известные клички собак

Если выбрать имя сложно, можно обратиться к именам известных собак из фильмов, книг или телевидения, таких как "Панчо" или "Бетховен". Также подойдут имена любимых вымышленных персонажей, например, "Фродо" или "Йода".

Имена особенных людей

Некоторые люди считают честью, если питомец носит их имя. Если кто-то из близких людей вам дорог, можно назвать собаку в его честь, но обязательно спросите, не возражает ли он против этого.

Проверить списки имён

В интернете есть множество списков имен для собак. Посмотрите их, если вам не хватает идей.

Имя должно легко произноситься Имя собаки должно быть легко произносимым, чтобы его можно было быстро и четко произнести в любой ситуации. Это облегчит коммуникацию с питомцем.

После выбора имени дайте щенку несколько дней, чтобы привыкнуть к нему, и посмотрите, как он реагирует. Важно, чтобы и вам, и вашему питомцу было комфортно с этим именем.