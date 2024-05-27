От жизни горькой: из-за чего кошка начинает поедать домашние растения

Ветеринары ответили, почему кошки едят домашние растения

1:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Иногда даже после того, как питомец поел, он может начать грызть растения. Это может удивить или разозлить его хозяина. Однако, прежде чем делать выводы, важно выяснить причины такого поведения.

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Существует несколько возможных объяснений этого явления. Например, если ваша кошка начинает употреблять комнатные или уличные растения, это может указывать на нехватку клетчатки в ее рационе. В этом случае стоит внимательнее подойти к выбору пищи и витаминов для вашего питомца.

Иногда животное просто скучает, или вкус растения оказывается привлекательным для него. Однако важно убедиться, что кошка не начнет грызть токсичные для нее растения. Среди таких растений хризантемы, нарциссы, тюльпаны, ландыши, азалии, каланхоэ и некоторые другие популярные цветы. Их следует удалить из доступной зоны для животного, чтобы избежать серьезных последствий.

Кроме того, можно заменить эти растения на безопасные для кошек. Можно обратить внимание на кошачью мяту или пырей в качестве альтернативы.