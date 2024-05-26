Неожиданный поворот: как ваша кошка использует укусы для общения с вами

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Стало известно, почему кошка может внезапно укусить

1:05
Зоосфера » Кошки

Кошки обладают множеством интересных особенностей. Например, даже самый спокойный и ласковый питомец может внезапно укусить хозяина.

Стало известно, почему кошка может внезапно укусить
Фото: commons.wikimedia.org by K B is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Однако не стоит злиться, кричать или ругать любимца в такой ситуации. Это только вызовет у животного обиду или стресс.

Важно сначала понять причины такого поведения. Ведь кошки никогда не делают что-либо просто так.

Почему кошка кусает

Если это котенок, он может просто заиграться. Такую игру нужно сразу же пресекать, чтобы животное понимало, что так делать нельзя.

Кот может выбрать в качестве "добычи" любой движущийся предмет, включая ноги и руки хозяина. Также подобное поведение может быть вызвано стрессом, если котенка слишком рано отняли от матери, или если питомец устал от постоянного внимания. Негативная обстановка в доме, такие как лишние и громкие звуки, тоже могут спровоцировать проблему.

Кроме того, кошка может укусить владельца, если слишком сильно его любит.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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