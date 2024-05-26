Нужно ли стричь собаке усы: ветеринары рассказали об их надобности питомцу

Ветеринары рассказали, нужны ли собаке усы

2:48 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собаку невозможно представить без усов, являющихся важным элементом её внешнего вида. Однако, многие люди не знают о их основном предназначении. Усы играют значительную роль в жизни собаки.

Фото: Wikipedia by Daniel Stockman is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

При выборе домашнего питомца следует изучить не только информацию о породе, но и основные правила ухода и кормления.

Многие не догадываются о важности усов, называемых вибриссами. Они выполняют важные функции, поэтому стричь усы категорически запрещено.

Фолликулы усов содержат множество нервных окончаний, передающих важную информацию в мозг собаки, что делает усы очень чувствительными.

Эксперты выделяют четыре основных функции усов у собак:

Исследование окружающего мира: с помощью вибрисс собаки получают информацию об окружающей среде. Любой контакт с вибриссами передаётся в мозг, помогая животному ориентироваться. Усы действуют как антенны, измеряющие пространство, что позволяет собаке оценивать форму и размер объектов и ориентироваться в помещении или на улице.

Информация о температуре: перепады воздушных потоков и температуры также ощущаются через вибриссы, что позволяет собаке чувствовать холод и тепло.

Защита глаз: усы помогают защищать глаза от попадания инородных частиц, стирая пыль и удаляя мелкие частицы при моргании.

Ориентирование в темноте: вибриссы можно назвать шестым чувством собаки. Они работают как механизмы, передающие информацию в мозг, помогая животному свободно перемещаться в темноте. Усы улавливают воздушные потоки, предоставляя собаке информацию о расположении предметов.

Причины выпадения усов у собаки

Естественное обновление: вибриссы, как и другие волоски, выпадают и отрастают заново. Это естественный процесс, не требующий беспокойства.

Сезонная линька: усы могут линять: если при этом появляются тревожные симптомы, такие как потеря аппетита или изменения в поведении, следует обратиться к ветеринару.

Стричь или не стричь усы собаке

Выпадение усов — нормальное явление, и новые вибриссы вырастают на месте старых. Однако это не значит, что усы нужно стричь. Стрижка усов может ухудшить ориентацию собаки в пространстве, лишая её важного тактильного инструмента. Процедура также болезненна и может вызвать дискомфорт и изменения в поведении питомца.

Любящий хозяин никогда не причинит своему питомцу боль и не заставит его страдать.