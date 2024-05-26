Нужно ли стричь собаке усы: ветеринары рассказали об их надобности питомцу

Собаку невозможно представить без усов, являющихся важным элементом её внешнего вида. Однако, многие люди не знают о их основном предназначении. Усы играют значительную роль в жизни собаки.
При выборе домашнего питомца следует изучить не только информацию о породе, но и основные правила ухода и кормления.
Многие не догадываются о важности усов, называемых вибриссами. Они выполняют важные функции, поэтому стричь усы категорически запрещено.
Фолликулы усов содержат множество нервных окончаний, передающих важную информацию в мозг собаки, что делает усы очень чувствительными.
Эксперты выделяют четыре основных функции усов у собак:
Причины выпадения усов у собаки
Стричь или не стричь усы собаке
Выпадение усов — нормальное явление, и новые вибриссы вырастают на месте старых. Однако это не значит, что усы нужно стричь. Стрижка усов может ухудшить ориентацию собаки в пространстве, лишая её важного тактильного инструмента. Процедура также болезненна и может вызвать дискомфорт и изменения в поведении питомца.
Любящий хозяин никогда не причинит своему питомцу боль и не заставит его страдать.
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