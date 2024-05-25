Проверяет глубину: для чего кошка опускает в миску с водой лапу

Стало известно, почему кошка опускает лапу в миску с водой

3:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Для многих кошек пить воду — это простой процесс. Они подходят к миске, опускают морду и высовывают язык, чтобы утолить жажду.

Фото: Wikipedia by Martin Bahmann is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Однако для некоторых кошек передняя лапа становится жизненно важным инструментом, когда наступает время напиться. Некоторые кошки могут опустить лапу в воду, а затем использовать ее почти так, как будто они лижут мороженое.

Эксперты выдвинули несколько объяснений такого поведения.

Дискомфорт в области усов

Усы на морде кошки — это очень чувствительные тактильные волоски. Они имеют более глубокие корни, чем обычные волосы, и богаты нервными окончаниями. Если миска для воды слишком мала или глубока, усы могут сгибаться, когда кошка наклоняет голову, чтобы попить. Чтобы избежать этого дискомфорта, кошка может решить, что проще просто окунуть лапу в воду.

Убедитесь, что миска для воды обеспечивает комфорт для усов. Используйте достаточно широкую миску, чтобы длинные усы кошки могли свободно помещаться. Лучше выбрать неглубокую широкую чашу, которую можно регулярно наполнять, чтобы избежать необходимости частого пополнения воды.

Проверка глубины

Кошка может использовать свою лапу, чтобы проверить глубину воды. Это часто происходит, если хозяин кошки не доливает воду в миску до тех пор, пока она почти не высохнет, а затем наполняет ее до краев.

В доме, где живут несколько кошек и возможно есть напряженность, одной кошке может быть неудобно опускать голову в почти пустую миску с водой. Для нее будет безопаснее использовать лапу, чтобы следить за окружающими.

Важно регулярно чистить миску и менять воду, чтобы кошка всегда имела доступ к свежей воде. Необходимо поддерживать постоянный уровень воды в миске.

Размещение миски для воды

Если миска стоит у стены, где кошке приходится стоять спиной к комнате, чтобы попить, она может предпочесть окунуть в нее лапу, чтобы чувствовать себя более защищенной.

Для удобства кошки лучше отодвинуть миску от стены, чтобы она могла пить более комфортно. Также хорошо иметь несколько мисок, так как у каждой кошки может быть свое предпочтительное место для питья.

Игровой момент

Кошки любят играть, поэтому ваш питомец, возможно, обнаружил, что создание движения, опуская лапу в воду, может быть забавной игрой. Возможно, она начала делать это, когда увидела кусочек пуха или еды в миске с водой. Может быть, кошка просто делает это от скуки. Для некоторых кошек такое поведение — способ развлечься.

Хотя все хотят, чтобы кошкам было весело, но игра в воде не помогает сохранять воду чистой. Если вы думаете, что ваша кошка делает это от скуки, пришло время сделать ее жизнь более насыщенной. Убедитесь, что кошка получает достаточно игрового времени как с вами, так и в одиночку. Рассмотрите возможность приобретения игрушек, которые будут занимать ее внимание.