Как не отравить питомца средством от клещей: ошибается каждый второй

Ветеринары рассказали о правилах использования средств от клещей

1:36 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Летом владельцы домашних животных стараются чаще выгуливать своих питомцев, беря их на пляж и вывозя на дачу.

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Однако лето также является сезоном активности клещей, которые могут представлять смертельную опасность для вашего питомца.

При выборе длительного средства защиты от клещей многие любители животных рекомендуют использовать универсальные препараты. Некоторые виды клещей могут оставаться живыми до 48 часов после применения инсектицидного вещества и за это время успевают укусить животное.

Выбор формы применения средства от клещей зависит от ваших предпочтений и особенностей питомца. Самый простой вариант — капли на холку, но они могут быть токсичны при попадании на кожу и слизистые оболочки, а также смываются простой водой.

Ошейник, отпугивающий клещей, является хорошим вариантом, но он не подходит собакам и кошкам без шерсти, так как может натирать кожу.

Таблетки для собак обеспечивают наиболее сильную защиту от заболеваний, передающихся через укусы клещей, однако перед их использованием следует учитывать возможную аллергенность и токсичность, проконсультировавшись с ветеринаром.

Таким образом, инсектицидно-репеллентные средства сегодня являются самой надежной защитой для вашего питомца.

В качестве дополнительных мер борьбы с клещами можно использовать купание с дегтярным мылом и опрыскивание шерсти раствором эфирных масел цитрусовых и чайного дерева.