Превратится в ворчливого деда: какие изменения постигнут поведение собаки в старости

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Ученые ответили, как изменяется собака, когда приходит старость

2:45
Зоосфера » Собаки

Собака является источником радости в доме. Хвостики буквально становятся полноправными членами семьи, дополняя её своим уникальным характером. Однако со временем они могут изменяться. Замечали ли вы, что ваш пёсик стал более спокойным или даже немного отстранённым по сравнению с его щенячьим возрастом? Вот почему такие изменения могут произойти.

Ученые ответили, как изменяется собака, когда приходит старость
Фото: flickr by Дирк Фордерштрассе is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Каждая порода собак имеет свои особенности: специфическое питание, требования к физической активности, а также особенности здоровья, поведения и дрессировки. С возрастом эти потребности могут меняться: активность может уменьшиться, а требования к питанию стать строже. Что касается характера, то каждый игривый хвостик рано или поздно может превратиться в сдержанного старичка.

Однако с такими изменениями хозяева могут научиться лучше понимать потребности своих питомцев и оказывать им помощь, если это необходимо.

Ветеринарный врач и исследователь Шантану Каламби описал общие изменения в поведении наших пушистых друзей и объяснил причины каждого из них.

Потеря или ухудшение зрения

С возрастом собаки могут стать менее заинтересованными в играх, таких как мяч. Если ваш пёсик постоянно теряет игрушки из виду или не реагирует на броски в его сторону, это может быть признаком ухудшения зрения. Он может просто не распознавать визуальные сигналы или не видеть, куда улетает мячик.

Также ухудшение зрения может проявляться столкновениями с мебелью, спотыканиями и падениями, а также неуверенностью при передвижении по незнакомым местам.

Для некоторых собак ухудшение зрения является естественным процессом старения, но другим может понадобиться лечение от катаракты или глаукомы. Поэтому важно обратиться к ветеринару, если вы заметили изменения в поведении вашего питомца. Изменения в голосе

Если собака начала лаять, выть или скулить необычно часто или по-другому, это следует обратить внимание, особенно если она уже не молода. Это может быть попыткой привлечь внимание или сигналом о боли.

Это также может указывать на нарушение восприятия окружающего мира, такое как ухудшение зрения или слуха, что может вызывать тревогу у собаки и проявляться через лай.

Сонное царство

С возрастом собаки становятся менее активными, что совершенно нормально. Им требуется больше времени на отдых, а у некоторых может и вовсе не хватать сил. Поэтому важно уважать их сон, если только не наступило время для прогулки или кормления.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.

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