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Мозг собаки по-разному обрабатывает человеческий и собачий голос: исследование ученых

Ученые рассказали, как мозг собаки обрабатывает человеческий голос

1:10
Зоосфера » Собаки

Ученые определили, что мозг собак различает человеческие и собачьи голоса, используя разные методы обработки звука. Это открытие подтверждается новым исследованием в области вокализации человека и собак.

Ученые рассказали, как мозг собаки обрабатывает человеческий голос
Фото: flickr is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Исследователи предполагают, что мозг собак прошел длительный эволюционный процесс, который позволил ему различать человеческие голоса от собачьих. Ранее было установлено, что собаки способны узнавать человеческие голоса и лица.

Тем не менее, до недавнего времени оставалось неясным, как именно собачий мозг обрабатывает эти звуки. Этот вопрос стал предметом тщательного изучения в Университете Этвеш-Лоранд.

Как сообщает кинологический невролог Анна Балинт, для исследования потребовалось использование электроэнцефалограммы, которая позволяет фиксировать мозговые волны. В эксперименте участвовали семнадцать семейных собак, включая породы, такие как бордер-колли, золотистые ретриверы и немецкие овчарки. Исследователи прикрепляли электроды к головам собак для регистрации мозговой активности.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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