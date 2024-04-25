Мозг собаки по-разному обрабатывает человеческий и собачий голос: исследование ученых

Ученые рассказали, как мозг собаки обрабатывает человеческий голос

1:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Ученые определили, что мозг собак различает человеческие и собачьи голоса, используя разные методы обработки звука. Это открытие подтверждается новым исследованием в области вокализации человека и собак.

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Исследователи предполагают, что мозг собак прошел длительный эволюционный процесс, который позволил ему различать человеческие голоса от собачьих. Ранее было установлено, что собаки способны узнавать человеческие голоса и лица.

Тем не менее, до недавнего времени оставалось неясным, как именно собачий мозг обрабатывает эти звуки. Этот вопрос стал предметом тщательного изучения в Университете Этвеш-Лоранд.

Как сообщает кинологический невролог Анна Балинт, для исследования потребовалось использование электроэнцефалограммы, которая позволяет фиксировать мозговые волны. В эксперименте участвовали семнадцать семейных собак, включая породы, такие как бордер-колли, золотистые ретриверы и немецкие овчарки. Исследователи прикрепляли электроды к головам собак для регистрации мозговой активности.