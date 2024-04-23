Забота о защите: чем обработать собаку, чтобы клещи обходили ее стороной

Ветеринары рассказали, чем обработать собаку от клещей

1:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Получение укуса клеща может привести к смерти животного уже в течение 24 часов. Предотвращение нападения этих насекомых на домашних питомцев является обязательным условием их ухода.

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Однако не всегда очевидно, какое средство окажется наиболее эффективным: специальный ошейник, аэрозоли, капли или что-то другое. Это часто ставит владельцев в замешательство перед прилавками с товарами для животных.

Ошейник: он начинает действовать лишь через несколько дней после начала использования и не слишком эффективен для собак с густой длинной шерстью. Существует риск того, что клещ не погибнет сразу и успеет укусить собаку.

он начинает действовать лишь через несколько дней после начала использования и не слишком эффективен для собак с густой длинной шерстью. Существует риск того, что клещ не погибнет сразу и успеет укусить собаку. Спреи: эти средства напоминают обычные средства от комаров и мошек для людей. Они обеспечивают мгновенный эффект, но действуют недолго: животное нужно обрабатывать не реже одного раза в неделю. При этом контакт с водой, таким как купание в водоеме или в ванне с мылом, может смыть средство.

эти средства напоминают обычные средства от комаров и мошек для людей. Они обеспечивают мгновенный эффект, но действуют недолго: животное нужно обрабатывать не реже одного раза в неделю. При этом контакт с водой, таким как купание в водоеме или в ванне с мылом, может смыть средство. Капли: активное вещество распространяется по коже собаки и проявляется через 1-2 суток. В течение этого времени рекомендуется избегать выгула питомца на улице. Длительность действия около четырех недель, однако ее эффективность зависит от частоты контакта с водой.