Проверка связи: стало известно, для чего собака дергает лапами во сне

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Ветеринары объяснили, почему собака дергает лапами во сне

1:11
Зоосфера » Собаки

Во время сна, наше тело иногда совершает непроизвольные движения конечностей, которые мы не осознаем. Этот феномен известен как миоклонус и наблюдается не только у людей, но и у собак.

Ветеринары объяснили, почему собака дергает лапами во сне
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Russian Ministry of Defence is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Даже если вы не осознаете собственные движения во время сна, бег собаки на месте наверняка привлечет ваше внимание.

Эти случаи часто сопровождаются не только мышечными сокращениями, но и лаем и другими звуками.

Причиной миоклонуса часто являются реалистичные яркие сны, которые могут посещать не только людей, но и собак. Собачий сон проходит через те же фазы, что и сон у человека.

Хотя во время сна тело в основном парализовано, собака может все же совершать движения, согласующиеся со сновидениями.

Исследователи изучили, что сон помогает собакам лучше усваивать информацию. Поэтому тренировка, сопровождаемая отдыхом и сном, может значительно улучшить запоминание команд.

Поэтому важно не перегружать своего питомца тренировками. Не забывайте делать перерывы и давать ему отдыхать.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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