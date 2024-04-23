Проверка связи: стало известно, для чего собака дергает лапами во сне

Во время сна, наше тело иногда совершает непроизвольные движения конечностей, которые мы не осознаем. Этот феномен известен как миоклонус и наблюдается не только у людей, но и у собак.
Даже если вы не осознаете собственные движения во время сна, бег собаки на месте наверняка привлечет ваше внимание.
Эти случаи часто сопровождаются не только мышечными сокращениями, но и лаем и другими звуками.
Причиной миоклонуса часто являются реалистичные яркие сны, которые могут посещать не только людей, но и собак. Собачий сон проходит через те же фазы, что и сон у человека.
Хотя во время сна тело в основном парализовано, собака может все же совершать движения, согласующиеся со сновидениями.
Исследователи изучили, что сон помогает собакам лучше усваивать информацию. Поэтому тренировка, сопровождаемая отдыхом и сном, может значительно улучшить запоминание команд.
Поэтому важно не перегружать своего питомца тренировками. Не забывайте делать перерывы и давать ему отдыхать.
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