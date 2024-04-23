Как правильно кормить кошку: 12 незыблемых принципов, которые помогут избежать преждевременной смерти питомца

Ветеринары рассказали, как правильно кормить кошку

1:55 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Одно из важнейших звеньев в обеспечении здоровья вашего домашнего любимца — это его рацион. Чтобы ваш пушистый друг оставался здоровым и радовал вас долгие годы, важно правильно его кормить.

Фото: Wikipedia by Alejandra Coral aleka is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

На рынке представлено множество видов кормов для кошек, а также разработаны примерные диетические рационы. Это, безусловно, важно.

Однако, часто бывает непросто строго придерживаться этих рекомендаций в повседневной жизни.

Чтобы поддержать здоровье вашего питомца, полезно придерживаться определенных принципов правильного питания.

Вот они:

Рацион должен быть сбалансирован по содержанию белков, жиров и углеводов.

Всегда обеспечивайте доступ к свежей воде.

Поилка должна быть чистой, а вода — свежей.

Основной рацион вашей кошки должен включать мясо, рыбу, яйца и молочные продукты.

Если вы кормите кошку мясом, убедитесь, что куски подходящего размера для удобного жевания и глотания. Вы также можете добавлять мясной фарш в ее рацион.

Хотя кошки могут употреблять овощи и крупы, они не являются необходимыми для их выживания. Поэтому подобные продукты следует давать в ограниченном количестве.

Порции для котов обычно больше, чем для кошек.

В период беременности и кормления котят количество пищи для кошки следует увеличить, также как и число кормлений в день.

Для стерилизованных кошек следует уменьшить объем порций, чтобы избежать ожирения.

Пища должна быть теплой, не горячей и не холодной.

Для пожилых животных следует уменьшить порции, чтобы предотвратить лишний вес, который может негативно сказаться на их здоровье.

После кормления несъеденную пищу следует убирать, а миску промывать.