Как правильно кормить кошку: 12 незыблемых принципов, которые помогут избежать преждевременной смерти питомца
Ветеринары рассказали, как правильно кормить кошку
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Одно из важнейших звеньев в обеспечении здоровья вашего домашнего любимца — это его рацион. Чтобы ваш пушистый друг оставался здоровым и радовал вас долгие годы, важно правильно его кормить.
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На рынке представлено множество видов кормов для кошек, а также разработаны примерные диетические рационы. Это, безусловно, важно.
Однако, часто бывает непросто строго придерживаться этих рекомендаций в повседневной жизни.
Чтобы поддержать здоровье вашего питомца, полезно придерживаться определенных принципов правильного питания.
Вот они:
- Рацион должен быть сбалансирован по содержанию белков, жиров и углеводов.
- Всегда обеспечивайте доступ к свежей воде.
- Поилка должна быть чистой, а вода — свежей.
- Основной рацион вашей кошки должен включать мясо, рыбу, яйца и молочные продукты.
- Если вы кормите кошку мясом, убедитесь, что куски подходящего размера для удобного жевания и глотания. Вы также можете добавлять мясной фарш в ее рацион.
- Хотя кошки могут употреблять овощи и крупы, они не являются необходимыми для их выживания. Поэтому подобные продукты следует давать в ограниченном количестве.
- Порции для котов обычно больше, чем для кошек.
- В период беременности и кормления котят количество пищи для кошки следует увеличить, также как и число кормлений в день.
- Для стерилизованных кошек следует уменьшить объем порций, чтобы избежать ожирения.
- Пища должна быть теплой, не горячей и не холодной.
- Для пожилых животных следует уменьшить порции, чтобы предотвратить лишний вес, который может негативно сказаться на их здоровье.
- После кормления несъеденную пищу следует убирать, а миску промывать.
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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru