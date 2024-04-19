Сколько шерсти: названы породы кошек, которые обладают самым густым шерстяным покровом

Эксперты назвали самые пушистые породы кошек

2:19 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

На сегодняшний день питомцы с пышной и ухоженной шерстью находятся в особенном востребовании.

Фото: Wikipedia by Nickolas Titkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Для того чтобы как шерсть, так и сама кошка вызывали восхищение, необходимо обеспечить должный и тщательный уход, поскольку ваш домашний любимец должен быть здоровым и привлекательным. Разумеется, перед тем как принять решение о приобретении пушистого друга, стоит обдумать, способны ли вы обеспечить ему достаточный уход?

Кошкам с густым и склонным к запутыванию мехом требуется более серьезный подход к уходу, чем гладкошерстным породам.

В данной статье вы можете ознакомиться с породами, которые могут стать вашими будущими домашними питомцами. При выборе кошки у вас есть два варианта: завести метиса, не имеющего определенной породы, или чистопородное животное с родословной и особыми характеристиками.

На сегодняшний день существует лишь несколько пород пушистых кошек, которые становятся все более популярны среди владельцев домашних животных.

Турецкая ангора заслуженно занимает первое место среди длинношерстных кошек благодаря своей густой и длинной шерсти, чаще всего окрашенной в белый цвет, как снег.

Нежная шерсть ангорок обладает свойством отталкивать грязь, что помогает ей оставаться долго чистой и ухоженной. Телосложение мускулистое и сильное, но при этом изящное. У ангорок часто встречается гетерохромия, когда глаза кошки окрашены в разные оттенки или цвета.

Эта порода отличается высоким интеллектом, активностью и любопытством, что делает их легко обучаемыми.

Мейн-кун считается самой известной и крупной породой кошек, относящейся к королевским. Глаза у мейн-кунов немного раскосые, часто имеют зеленый или золотистый цвет.

Шерсть у мейн-кунов шелковистая, но очень густая и склонная к запутыванию, поэтому требует ежедневного расчесывания. Некоторые отмечают грозный внешний вид мейн-кунов, серьезный вид и кисточки на ушах, но на самом деле они очень дружелюбные и ласковые, любящие детей и не проявляющие агрессии к незнакомым.