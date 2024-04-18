Шокирующее открытие: как мозг собак различает ваш голос от их сородичей

Что происходит в голове у собак, когда они слышат нашу речь

3:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Владельцы собак могут заметить, что их питомцы реагируют по-разному на звуки, исходящие от них самих или других собак в окрестностях. Новые исследования подтверждают, что мозг собак обрабатывает человеческие и собачьи звуки по-разному, поддерживая предположение о том, что эволюционно собаки могли научиться различать голоса людей от голосов своих сородичей.

Фото: unsplash.com by Robert Larsson squareddesign is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ранее учёные уже отмечали способность собак связывать человеческие голоса с выражениями нашего лица. В одном эксперименте собакам подавали аудиозапись смеющейся женщины, после чего они активнее смотрели на фотографию улыбающейся дамы.

Однако, до недавнего времени не было ясно, как именно мозг собак обрабатывает звуки. МРТ исследования показывали активацию определенных областей мозга собак при прослушивании собачьего лая, но не давали точной информации о времени начала реакции нейронов или о различиях в реакции на разные типы звуков.

В свежем эксперименте исследователи из Будапештского университета использовали энцефалограмму для более детального анализа мозговой активности собак.

Они выбрали 17 собак разных пород и научили их сохранять неподвижное положение в течение нескольких минут. Затем на головы каждого питомца были установлены электроды для записи активности мозга.

Исследователи предъявили собакам аудиозаписи с человеческими и собачьими звуками. Человеческие звуки включали в себя неязыковые проявления, такие как детское бормотание, смех и кашель, в то время как собачьи звуки включали в себя сопение, пыхтение и лай. Каждая запись была классифицирована как передающая либо положительную, либо нейтральную эмоцию.

В первые 250 миллисекунд после начала воспроизведения записи мозг собак не показывал значимых сигналов. Затем наблюдалось изменение мозговой активности, что, по мнению учёных, свидетельствовало о попытках собак понять, кто именно издает звук и как на него реагировать.

Реакции мозга существенно различались в зависимости от того, какие звуки воспроизводились.

Рошель Ньюман, профессор университета Мэриленда, отмечает, что некоторые звуки из эксперимента были видоспецифичными, такие как лай или смех, в то время как другие были менее очевидны. Она считает, что собаки могут различать звуки по другим, возможно, дополнительным критериям, если они не могут их различить акустически.

Понимание того, как собаки воспринимают звуки, может быть полезно для обучения служебных и рабочих собак, а также для дальнейших исследований в области восприятия других стимулов собаками.

Однако для этого потребуется дополнительное исследование с большим количеством участников, что представляет собой сложную задачу, так как требует обучения собак сохранять неподвижность на протяжении продолжительного времени.