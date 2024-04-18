Эти породы кошек никогда не линяют: список не ограничивается сфинксом

Эксперты назвали породы кошек, которые не линяют

1:18 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Отказ от замысла завести кота или кошку обусловлен не только тем, что животные склонны портить мебель и метить свою территорию. Проблему также создает сбрасывание шерсти, что может стать неприятным как для аллергиков, так и для всех прочих. Эта проблема усугубляется в периоды линьки.

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Тем не менее, это не означает, что вообще не стоит заводить кошку или кота или искать породу бесшерстного кота, что, к слову, может не всем прийтись по вкусу. Существует несколько пород кошек с приятной на ощупь шерстью, которые почти не создают проблем в этом отношении для своих владельцев.

Например, у кошек породы бурма короткая шерсть без подшерстка, которая мягкая, плотная, гладкая и блестящая, и их чистоплотность тоже добавляет плюсов. Бенгальские кошки, хоть и имеют подшерсток, но не вызывают явных проблем с линькой, не требуя специального ухода.

Бобтейлы, с густым подшерстком, редко обновляющимся, требуют некоторого внимания и вычесывания. А у сфинксов, у которых почти отсутствует шерсть, но нужно следить за температурой в помещении, чтобы они чувствовали себя комфортно, особенно в межсезонье при отключенном отоплении.