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Почему собака высовывает язык: не каждый хозяин знает правильный ответ

Кинологи рассказали, почему собака высовывает язык

2:19
Зоосфера » Собаки

Заботливые владельцы собак могут увидеть множество ситуаций, когда их питомец высовывает язык. Однако, не всегда можно понять, что именно вызвало такую реакцию. Все знают, что собака может высунуть язык, когда ей жарко или когда она активно двигается, но что может означать, если собака спокойна или видит другую собаку? Это нормально?

Кинологи рассказали, почему собака высовывает язык
Фото: flickr.com by Nenad Stojkovic is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Физиологическое объяснение

Самая распространенная причина — регуляция температуры тела. У собак с различной шерстью физиология различается. Шерсть может затруднять выведение тепла, особенно у длинношерстных и темных собак в жаркую погоду. Потовые железы у собак расположены не так, как у людей, что делает их менее эффективными для регулирования температуры.

Поэтому собаки могут использовать высунутый язык для частичного охлаждения, компенсируя недостаток испарения пота. У собак с короткой мордой язык может высовываться из-за ограниченного пространства во рту, что является нормальным для них. Кроме того, беременные собаки могут испытывать дискомфорт из-за сдавленных органов и усиленного дыхания, что также может привести к высовыванию языка.

Психологические факторы

Собаки могут использовать высунутый язык для снятия стресса. Если собака облизывает свою морду, это может быть знаком расслабления. Также это может означать, что объект или человек приятен собаке, и она пытается выразить свою радость. В ситуациях стресса или возбуждения собака также может высунуть язык.

Патологии

Хотя высовывание языка не всегда указывает на проблемы, это может быть сигналом патологий. Бронхит, стоматит, воспаление легких, гайморит или сердечная недостаточность — все это может проявиться через высунутый язык. Если собака не может спрятать язык обратно в рот, это может быть признаком поврежденных нервов или других серьезных проблем.

Недостаток зубов или проблемы с прикусом также могут привести к этому. Поэтому важно внимательно наблюдать за поведением собаки и обращаться к ветеринару при возникновении подозрений на патологии.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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