Избавляемся от запаха вонючей псины в доме: какие породы пахнут больше всех

Желание завести собаку у многих угасает из-за появления характерного запаха в квартире, который ассоциируется с присутствием четвероногого друга. Однако не все осознают, что источник этого запаха — не питомец, а его хозяева. Поэтому вопрос о том, как избавиться от этого аромата, становится актуальным.

Фото: openverse.org by CarolineG2011 is licensed under CC BY-SA 2.0.