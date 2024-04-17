Избавляемся от запаха вонючей псины в доме: какие породы пахнут больше всех

Кинологи рассказали о том, как избавиться от плохого запаха от собаки

Желание завести собаку у многих угасает из-за появления характерного запаха в квартире, который ассоциируется с присутствием четвероногого друга. Однако не все осознают, что источник этого запаха — не питомец, а его хозяева. Поэтому вопрос о том, как избавиться от этого аромата, становится актуальным.

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Некоторые предпочитают кошек и утверждают, что у них нет запаха. В то время как у большинства собак есть свой собственный специфический запах, интенсивность которого зависит от породы. Например, английские бульдоги и овчарки считаются более "пахучими", в то время как китайские хохлатые и йорки почти не пахнут. Однако выбор породы не должен зависеть только от запаха.

Запах не возникает без причины. Плохой уход за питомцем, включая грязные лапы, зубы, уши, слезящиеся глаза и неправильный уход, может привести к неприятному запаху в квартире. Нерегулярное питание также может вызвать запах от кожи или шерсти, а также изо рта питомца.

Появление неожиданного запаха может свидетельствовать о заболевании животного. Здесь важно не заниматься самолечением, а обратиться к ветеринару.

Некоторые хозяева держат своих питомцев в грязных условиях, что приводит к неприятному запаху. Однако поддерживать чистоту не так сложно.

Забота о гигиене животного является ключевым фактором ухода за собакой. Регулярное мытье лап после прогулки, купание, чистка зубов необходимы для предотвращения неприятного запаха и заболеваний. Важно следить за реакцией на использование средств для ухода за собакой, чтобы избежать негативных последствий. Рацион питомца должен быть сбалансированным, а уборка дома должна проводиться регулярно, чтобы избежать накопления шерсти и грязи. Основная задача хозяина — обеспечить нормальные условия для жизни питомца, следить за его здоровьем, соблюдать гигиену и правильное питание.