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Счет идет на минуты: что делать, если прищемили собаке хвост

Ветеринары рассказали, что делать, если прищемили собаке хвост

2:08
Зоосфера » Собаки

Возможно, когда-то в жизни собака с хвостом сталкивалась с неприятностями, связанными с тем, что ее хвост прищемили. Травмы могут быть разного рода, но в любом случае это причиняет боль питомцу, который может стонать и пытаться прижать свой хвост. Такое может произойти при захлопывании двери или когда что-то тяжелое падает на хвост.

Ветеринары рассказали, что делать, если прищемили собаке хвост
Фото: commons.wikimedia. org by Eugene0126jp is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Внутри хвоста у собаки практически такая же структура, как и в других частях их позвоночника. Хвост состоит из мышц, сухожилий, нервов, сосудов, позвонков и хрящей, как и остальная часть позвоночника. Количество позвонков в хвосте зависит от породы собаки, но только несколько из них полностью развиты у основания хвоста. Под позвонками находятся артерии, вены и нервы, а сверху и снизу проходят мышцы, отвечающие за движение хвоста.

Если с хвостом собаки что-то случилось, то важно правильно реагировать. После травмы собака может не давать прикоснуться к хвосту, визжать, прятать его и не позволять приблизиться к себе. Это нормальная реакция на стресс у животного.

Если питомец не может сразу двигать хвостом, не стоит паниковать. Следует наблюдать за ним несколько часов. Если травма несерьезная, то через некоторое время собака сможет снова вилять хвостом.

В случае перелома хвоста необходимо быть осторожным при обследовании, чтобы не усугубить боль животного. Открытый перелом легко определить, и его следует обработать и обратиться к ветеринару. С закрытым переломом все сложнее, но его тоже можно определить визуально. Собака не сможет двигать хвостом, и он будет свисать в неестественном положении. Необходимо спешить к ветеринару для дальнейших обследований, возможно, даже рентгеновского.

В случае перелома, врач может наложить давящую повязку или провести операцию. При смещении позвонков может потребоваться хирургическое вмешательство. В более тяжелых случаях может потребоваться ампутация хвоста. Но несмотря на это, собака может продолжить жить полноценной жизнью, так как хвост не играет критической роли в их жизни.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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