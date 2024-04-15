Этих вещей ваша собака боится словно огня: каждый внимательных хозяин знает

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Эксперты назвали главные страхи собак

Зоосфера » Собаки

Собаки, как и люди, могут испытывать различные фобии или бояться чего-то без видимых причин. Это может быть результатом психологической травмы, недостатка опыта или генетических особенностей. Признаками страха могут быть лай, деструктивное поведение, дрожь, излишнее слюнотечение, стремление спрятаться и, иногда, агрессия.

Эксперты назвали главные страхи собак
Фото: openverse.org by tjortenzi2012 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Многие собаки испытывают страх перед громкими звуками, такими как гром. У одних это может выражаться в укрывании и сжатии ушей, а у других даже в непроизвольном опорожнении кишечника или мочевого пузыря, а также попытках порчи окружающих предметов.

Собаки могут предвидеть приближение грозы, и их поведение может предупредить хозяев о наступлении бури. Фейерверки также могут вызывать страх у собак, хотя они создают эффект неожиданности. Иногда собакам удается привыкнуть к ним, но в более тяжелых случаях может потребоваться применение успокоительных препаратов.

Посещение ветеринара часто связано для собак с неприятными ощущениями и запахами. Поэтому многие из них могут испытывать страх перед врачом. Однако периодические посещения могут помочь преодолеть этот страх. Некоторые собаки могут бояться мужчин.

Это может быть связано с насилием, пережитым животным, или с недостаточной социализацией. В таких случаях собака может проявлять агрессию. Она также может испытывать страх перед всеми незнакомыми людьми, включая женщин. Лучше дать собаке время освоиться с новым человеком, чем заставлять ее приближаться к незнакомцу.

Некоторые собаки могут бояться езды в машине из-за неприятных ассоциаций или ощущений, связанных с этим. Этот страх можно преодолеть постепенно, с помощью терпения хозяина и поощрения. Собаки, оставленные одни дома, также могут испытывать страх разлуки с хозяином, что может привести к разрушениям и неприятностям. Приучение к оставлению одной дома требует изменения поведения хозяина, включая воздержание от излишних проявлений ласки перед уходом.

Некоторые собаки также могут испытывать страх перед лестницами, особенно если им не приходилось их использовать в раннем возрасте или они испытали неудачу при спуске или подъеме по ним. Такие страхи можно преодолеть постепенно, с помощью игровых методов и поощрений. Некоторые собаки также могут испытывать страх перед определенными предметами или явлениями, такими как пылесос или высокие здания. В таких случаях медленное приучение может помочь, но иногда приходится принимать собачьи страхи и адаптироваться к ним для комфортной жизни животного.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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