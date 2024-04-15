Этих вещей ваша собака боится словно огня: каждый внимательных хозяин знает

Эксперты назвали главные страхи собак

Собаки, как и люди, могут испытывать различные фобии или бояться чего-то без видимых причин. Это может быть результатом психологической травмы, недостатка опыта или генетических особенностей. Признаками страха могут быть лай, деструктивное поведение, дрожь, излишнее слюнотечение, стремление спрятаться и, иногда, агрессия.

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Многие собаки испытывают страх перед громкими звуками, такими как гром. У одних это может выражаться в укрывании и сжатии ушей, а у других даже в непроизвольном опорожнении кишечника или мочевого пузыря, а также попытках порчи окружающих предметов.

Собаки могут предвидеть приближение грозы, и их поведение может предупредить хозяев о наступлении бури. Фейерверки также могут вызывать страх у собак, хотя они создают эффект неожиданности. Иногда собакам удается привыкнуть к ним, но в более тяжелых случаях может потребоваться применение успокоительных препаратов.

Посещение ветеринара часто связано для собак с неприятными ощущениями и запахами. Поэтому многие из них могут испытывать страх перед врачом. Однако периодические посещения могут помочь преодолеть этот страх. Некоторые собаки могут бояться мужчин.

Это может быть связано с насилием, пережитым животным, или с недостаточной социализацией. В таких случаях собака может проявлять агрессию. Она также может испытывать страх перед всеми незнакомыми людьми, включая женщин. Лучше дать собаке время освоиться с новым человеком, чем заставлять ее приближаться к незнакомцу.

Некоторые собаки могут бояться езды в машине из-за неприятных ассоциаций или ощущений, связанных с этим. Этот страх можно преодолеть постепенно, с помощью терпения хозяина и поощрения. Собаки, оставленные одни дома, также могут испытывать страх разлуки с хозяином, что может привести к разрушениям и неприятностям. Приучение к оставлению одной дома требует изменения поведения хозяина, включая воздержание от излишних проявлений ласки перед уходом.

Некоторые собаки также могут испытывать страх перед лестницами, особенно если им не приходилось их использовать в раннем возрасте или они испытали неудачу при спуске или подъеме по ним. Такие страхи можно преодолеть постепенно, с помощью игровых методов и поощрений. Некоторые собаки также могут испытывать страх перед определенными предметами или явлениями, такими как пылесос или высокие здания. В таких случаях медленное приучение может помочь, но иногда приходится принимать собачьи страхи и адаптироваться к ним для комфортной жизни животного.