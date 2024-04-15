Они еще вас всех переживут: названы породы собак, которые бьют рекорды своей продолжительностью жизни

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Зоосфера » Собаки

Когда люди решают завести питомца, их главное желание — чтобы верный друг радовал их как можно дольше. Часто в этот момент мало кто задумывается о том, сколько лет проживет их будущий четвероногий спутник. Тем не менее, существуют определенные породы собак, которые отличаются долголетием.

Кинологи выделили собак-долгожителей
Фото: Илья Панфёров/Pravda.ru

Маленькие породы собак, которые живут дольше, включают в себя чихуахуа, которые могут прожить от 14 до 18 лет. Эти маленькие пушистые создания предпочитают теплый климат и обладают уникальным характером. Йорки живут в среднем 14-16 лет и отличаются активностью, любовью к приключениям и преданностью семье. Бостон-терьеры, несмотря на свой небольшой размер, способны очаровать своих хозяев своими выразительными глазами. Они обычно живут около 14 лет. Ши-тцу, с их великолепной шерстью, могут дожить до 11-14 лет, имея при этом минимальные проблемы со здоровьем. Такса, независимо от длины шерсти, также живет примерно 12-14 лет.

Средние по размерам собаки также могут прожить долгую жизнь. Например, бигли, умные и любопытные, обычно живут столько же, сколько и представители маленьких пород. Мопсы, с их привлекательными глазами и мордочкой, могут прожить до 12-15 лет, хотя им не нравится жара, и они подвержены линьке. Пудели, как маленькие, так и крупные, обычно живут от 12 до 15 лет.

Среди крупных пород собак шелти выделяются долголетием. Эти пастушьи собаки, разведенные на Шетландских островах, обычно живут от 12 до 14 лет. Важно следить за состоянием их зубов, чтобы предотвратить инфекции.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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