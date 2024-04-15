Как реагировать, если соседи жалуются на вашу собаку: ответ экспертов

Россиянам ответили, что делать, если соседи жалуются на вашу собаку

2:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Наличие домашнего питомца обычно приносит радость его владельцам, однако что делать, если этот питомец оказывается "горластым" и беспокоит соседей своим шумом? Различные варианты выхода могут быть предложены: некоторые выбирают избавиться от животного, другие обращаются к специалистам для проведения специальной операции, а третьи решают переехать в место, где их питомец не будет доставлять неудобства окружающим. Тем не менее, есть и те, кто успешно обучает своего питомца правильному поведению, чтобы не создавать проблем с соседями.

Фото: 500px.com by Tobias Weidner is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Иногда даже хорошо воспитанная собака может проявить неадекватное поведение, особенно если происходят изменения в ее обычном распорядке или окружении. Например, оставшись дома внезапно, когда обычно идет куда-то вместе с хозяином, она может причинить беспокойство соседям, вызвав вполне оправданные обращения в полицию.

При этом, вернувшись домой, хозяин может обнаружить своего питомца в прекрасном настроении, не подозревая о возникших проблемах с соседями. Однако, последующее взаимодействие с правоохранительными органами и соседями может быть неприятным. Важно помнить, что если собака шумит днем и хозяин отсутствует, закон не предусматривает наказания. Однако, в случае, если шум превышает установленные нормы, хозяин может быть привлечен к ответственности.

Законодательство предусматривает ответственность за действия человека, но не за поведение собаки. В течение дня собака вправе делать в своем доме все, что захочет, однако ее шум не должен превышать 40 децибел. Местные нормативные акты могут различаться по этому вопросу. Для доказательства превышения уровня шума требуются специальные устройства для измерения звука.

Не все собаки способны к такому обучению, но многое зависит от усилий владельца и терпения соседей. Методы обучения могут включать постепенное увеличение времени отсутствия хозяина, поощрение питомца за тихое поведение и использование специальных ошейников или операций, чтобы уменьшить его склонность к шуму. Некоторые владельцы выбирают переезд в места, где их питомцы не будут создавать проблемы для соседей.