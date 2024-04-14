Откройте секреты сна вашей собаки: несколько загадочных поз, значение которых вы не знали

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Кинологи дали расшифровку поз сна у собак

1:41
Зоосфера » Собаки

Собаки, которые находятся в хорошем здоровье, обычно проводят большую часть времени в сне или дреме, расходуя при этом примерно половину своей жизни. В случае хорошего самочувствия животного, оно может засыпать в любом удобном месте, будь то пол, диван, лежанка или трава. Однако сон у домашних питомцев обычно неглубок, они быстро просыпаются и могут занять оборонительную позицию по необходимости.

Кинологи дали расшифровку поз сна у собак
Фото: commons.wikimedia. org by Eugene0126jp is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Каждая собака выбирает свою любимую позу для сна, но существуют несколько стандартных, в которых они обычно спят. Чаще всего они предпочитают лежать на боку или на животе, вытягивая передние лапы вперед. Крупные собаки, как правило, более расслаблены во сне, так как им проще защищаться. В период беременности собаки выбирают позицию, которая позволит им быстро встать и защитить себя от потенциальной угрозы. Щенки могут спать в самых разных положениях, включая спину с поднятыми лапками, что является одной из их любимых поз.

Поза собаки во сне может отражать её эмоциональное состояние и инстинкты самосохранения. Например, полубоком собака может дремать, готовая вскочить на ноги при опасности. Лежание на боку сигнализирует о чувстве безопасности, а спящие на спине собаки наиболее расслаблены. Собаки могут спать на спине, чтобы охладиться, особенно если вытянуты вверх передние лапы, так как через них происходит потоотделение.

Спящие на спине собаки отдыхают эффективнее, так как их мышцы могут расслабиться наиболее полно. Однако обычно они предпочитают такое положение только на своей подстилке, чувствуя себя защищенными и комфортно.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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